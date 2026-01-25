منتخب الشراع الحديث يشارك في البطولة العربية بمصر

دبي في 25 يناير/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث عن مشاركة منتخبنا الوطني للشراع الحديث في البطولة العربية، التي تحتضنها مدينة الغردقة في جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 27 يناير إلى 2 فبراير 2026.

ويمثل منتخب الإمارات في البطولة 11 لاعبا ولاعبة (8 رجال و3 سيدات)، تحت إشراف زهير اللباط، المدير الفني لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، إلى جانب المدربين نجيب باشا وألبير ترهان.

وأكد محمد العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن المنتخب الوطني يستهدف تحقيق الانجازات في البطولة العربية، وليس المشاركة فقط، تأكيدا للطفرة الكبيرة التي شهدتها رياضة الشراع الحديث في الدولة، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية.

وأشار إلى أن استراتيجية الاتحاد، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، تركز على رفع علم الدولة في المحافل الخارجية، معربا عن ثقته الكبيرة في عناصر المنتخب وقدرتهم على تحقيق هذا الهدف.