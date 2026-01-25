البلوشي وكارلسون يتوجان بلقبي سباق "لي تاب دبي" من طواف فرنسا

دبي في 25 يناير/ وام / توّج الدرّاج الإماراتي ماجد البلوشي والدرّاجة السويدية كارولينا كارلسون بلقبي فئتَي الرجال والسيدات في السباق الملحمي "112 كلم"، الذي أُقيم اليوم ضمن فعاليات النسخة الثانية من سباق "لي تاب دبي للدراجات الهوائية"، من طواف فرنسا، والذي نُظم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبالشراكة مع شكودا.

وشهد الحدث، الذي أُقيم خلال عطلة نهاية الأسبوع بدعم من مجلس دبي الرياضي، مشاركة واسعة بلغت 1200 درّاج من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب حضور نخبة من نجوم رياضة الدراجات العالمية، يتقدمهم الأسطورة بيتر ساغان، بطل القميص الأخضر في طواف فرنسا 7 مرات.

وانطلق السباق من حي دبي للتصميم "D3" وسط منافسة قوية منذ الكيلومترات الأولى، قبل أن تُختتم المنافسات في قرية إكسبو دبي.

وفي فئة الرجال لمسافة 112 كلم، أحرز ماجد البلوشي المركز الأول بزمن بلغ 02:36:21 ساعة، وجاء فيصل المعمري ثانياً، وستيبان شيشكوف ثالثاً، بعد وصولهما بفارق زمني بسيط خلف المتصدر.

وفي فئة السيدات للسباق ذاته، توّجت كارولينا كارلسون بالمركز الأول بزمن قدره 02:37:52 ساعة، تلتها كريستينا زابولوتكو في المركز الثاني، وماريا بيكوفسكايا في المركز الثالث.

وحضر مراسم التتويج سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، ولوكاش هونزاك، المدير التنفيذي لدى شكودا الشرق الأوسط، وأنطوان كويرس، مدير مشروع سلسلة "لي تاب" في شركة ASO، الجهة المنظمة لطواف فرنسا.

وفي سباق المسافة الكلاسيكية "67 كلم"، فاز الفلبيني كرايسلر تادينا بالمركز الأول في فئة الرجال بزمن 01:37:50 ساعة، فيما تُوجت ألينا بافلاتوفا من جمهورية التشيك بالمركز الأول في فئة السيدات بزمن 01:39:03 ساعة.

وأكد سعيد حارب أن نجاح النسخة الثانية من سباق "لي تاب دبي" يعكس الجمع بين الطابع التنافسي والمجتمعي، مشيراً إلى المشاركة الواسعة لأكثر من ألف درّاج من المحترفين والهواة وأصحاب الهمم، ومن مختلف الجنسيات والأعمار، بما يعزز مكانة دبي كوجهة رياضية مفضلة محلياً وعالمياً.

من جانبه، قال أنطوان كويرس إن عودة سباق "لي تاب دبي للدراجات الهوائية" تؤكد نجاحه المتواصل في المنطقة، لافتاً إلى أن نسخة 2026 شهدت مشاركة نجوم بارزين من أبطال طواف فرنسا السابقين، وأسهم التعاون مع الشركاء في تقديم نسخة أكثر تميزاً على مستوى التنظيم والتفاعل الجماهيري، مجدداً التأكيد على مكانة دبي وجهة عالمية لرياضة الدراجات الهوائية.