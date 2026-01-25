انطلاق منافسات كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور في دبي

دبي في 25 يناير/ وام / انطلقت اليوم منافسات كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مقر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بمنطقة لهباب في دبي لتدشن واحدة من أبرز المحطات في روزنامة بطولات الصقارة على مستوى الدولة والمنطقة.

وتعد البطولة منصة رائدة تسهم في تطوير الرياضات التراثية وتعزيز حضور الصيد بالصقور وفق أعلى المعايير التنظيمية والفنية بمشاركة نخبة الصقارين وأفضل الطيور على مستوى الدولة والمنطقة وبجوائز مالية تتجاوز 23 مليون درهم.

وافتتحت البطولة بمنافسات فئة الناشئين حيث شهد اليوم الأول إقامة ثمانية أشواط بمشاركة تجاوزت 200 طير ضمن فئتي تبع وجير تبع في انطلاقة عكست الزخم الكبير الذي تحظى به البطولة والاهتمام المتنامي بإعداد جيل جديد من الصقارين ودعم استدامة هذا الموروث العريق.

وعلى صعيد النتائج حقق عبيد ثاني المهيري المركز الأول في شوط البرقع الذهبي تبع فرخ بالطير 383 بزمن بالزمن 18.283 ثانية تلاه سهيل سالم صليج بالطير عطاء 69 بزمن 18.374 ثانية وجاء أحمد حمدان الكندي ثالثا بالطير 63 بزمن 18.429 ثانية وفي شوط البرقع الذهبي جير تبع فرخ حقق حمدان سهيل الكندي المركزين الأول والثاني بالطير المحلل بزمن 16.263 ثانية وبالطير أبشر بزمن 16.352 ثانية فيما جاء مضحى راشد المنصوري ثالثا بالطير البطل بزمن 16.666 ثانية.

وفي شوط البرقع الذهبي جير تبع فرخ، حقق حمدان سهيل الكندي المركزين الأول والثاني بالطير "المحلل" بالزمن 16.263 ثانية، وبالطير "أبشر" بـ 16.352 ثانية، أما المركز الثالث فذهب إلى مضحى راشد المنصوري بالطير "البطل" بـ 16.666 ثانية.

وكسب علي سعيد المنصوري شوط البرقع الذهبي تبع جرناس، بالطير "مدهش" بزمن 17.436 ثانية، يليه حمدان سهيل الكندي بالطير "جييج" بـ 17.540 ثانية، ثم آمنة سالم الكتبي بالطير "تي 42" بـ 17.593 ثانية.

وفي شوط البرقع الذهبي جير تبع جرناس، تفوق محمد راشد المنصوري بالطير "هتان" بزمن 16.136 ثانية، يليه بالمركزين الثاني والثالث حمد راشد الكندي بالطير "ميراج" بـ 16.191 ثانية، وبالطير "23" بـ 16.216 ثانية على التوالي.

وفي ختام الأشواط، توّج راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، ودميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الفائزين بالمراكز الأولى، بحضور حشد كبير من محبي ومتابعي هذه الرياضة التراثية العريقة.

وقال راشد حارب الخاصوني إن القيمة الرمزية للبطولة تتعاظم بحملها اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي ارتبط اسمه بدعم التراث والثقافة والإنسان، مشيرًا إلى أن هذا المسمّى يشكّل مسؤولية كبيرة على عاتق اللجنة المنظمة وجميع القائمين على البطولة.