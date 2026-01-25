انطلاق الدورة الحادية عشرة من مهرجان خورفكان المسرحي

خورفكان في 25 يناير/ وام / نظمت دائرة الثقافة في الشارقة الدورة الحادية عشرة من "مهرجان خورفكان المسرحي" بمنتزه المدينة، بحضور سعادة عبدالله العويس رئيس الدائرة ، وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بالدائرة، والعديد من فناني المسرح والدراما، وسط إقبال واسع من الجمهور.

واستهل المهرجان بالمسيرة الاحتفالية الحاشدة التي انطلقت عند الرابعة عصراً من وسط المدينة إلى المنتزه، تقدمتها فرقة الموسيقى العسكرية، والخيالة، ومؤدو الفنون الشعبية، وعروض السيرك والدمى، والمركبات القديمة المتنافسة في مسابقة أجمل سيارة، إضافة إلى المجاميع المدرسية والكشفية.

وبدأت أنشطة المهرجان بعرض "فن العيالة" على "المسرح الأحمر"، وقدم على "المسرح الأزرق" عرضان من عروض الدورة الماضية لمهرجان الشارقة للمسرح المدرسي، وهما: مسرحية "أحلام الفئران" لمدرسة عاتكة بنت زيد، ومسرحية "وعد الوفاء" لمدرسة العقد الفريد. كما قُدمت مسرحية "سوء فهم" من إخراج هبة ديب، على "المسرح الأزرق"، وهي من مسرحيات الدورة الأخيرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة.

وشهد "المسرح الأحمر" سلسلة من العروض البهلوانية، ثم قدمت فرقة مفوضية كشافة الشارقة على "المسرح الأخضر" مسرحيتها "طريق" التي فازت بجوائز عدة في الدورة الثالثة عشرة من مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي.

كما شاهد الجمهور تالياً فقرة استعراضية لـ "فن الدان"، تلتها مسابقة "أميرة المهرجان" المخصصة للسيدات، حيث تنافسن فيها على تصميم واستعراض أجمل وأغرب الأزياء المسرحية، وجرى الإعلان عن الفائزات بها على "المسرح الأخضر"، ومنحت جوائزها إلى: سماح الزبير، ومهرة مجدي، ومنسة إكرامي أحمد.

وفي مسابقة "عروس المهرجان" الموجهة للفتيات الصغيرات دون سن الرابعة عشرة والتي نظمت على "المسرح الأزرق"، ذهبت الجوائز إلى: مهرة فيصل محمد النعيمي، وصبحة أحمد خميس، ومريم سالم خميس مصبح. وفي مسابقة الأقنعة، توج بالجائزة عبدالله ماجد ناصر، ومحمد عادل رجب، وعمرو طارق الطيب بينما فاز كلٌّ من سبأ عبدالقيوم، وعمران البقيش، وراية ناصر راشد، وسعود جاسم، ويوسف خودا بمسابقة السيارات القديمة.

وشهد المهرجان مجموعة من عروض الأداء الشعبي من الإمارات ومصر والهند وأفريقيا، قُدمت تباعاً على "المسرح الأحمر" كما تابع الجمهور المسرحية المتوجة بجائزة "أفضل عرض مسرحي متكامل" في الدورة التاسعة عشرة من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، وهي مسرحية "مملكة إيليرا" من إنتاج "مسرح خورفكان للفنون" وإخراج الفنان عبدالله الحريبي، وعرضت على "المسرح الأزرق" .

واختتمت فعاليات المهرجان بالعرض المسرحي الجماهيري "أول لقى" بطولة جمعة علي ونخبة من الفنانين، وإخراج محمد جمعة، وقدم على "المسرح الأزرق".

وأُسس مهرجان خورفكان المسرحي في يناير 2014 لينظم سنوياً في المدينة الساحلية التي تتميز بإمكاناتها السياحية المتنوعة، ويعد أضخم تظاهرة فنية تفاعلية تنظم في فضاء مفتوح على مدار يوم واحد.

وتلتقي في المهرجان الفنون الأدائيَّة والبصريَّة، التقليديَّة والحديثة، وترسم مجتمعة لوحة إبداعيَّة آسرة وسط المشهد الطبيعي الخلاب للمدينة، يمتزج فيها المسرح بالفرجة الشعبيَّة، والاستعراضات، وموسيقى الشعوب، والتجارب الحيَّة لعروض التلوين والتزيين.