الإيطالي نيسبولي يتوج بطلا لمرحلة "الحيرة" في طواف الشارقة الدولي

الشارقة في 25 يناير / وام / برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توّج الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، الدراج الإيطالي لورنزو نيسبولي بطلاً للمرحلة الثالثة من النسخة الحادية عشرة لطواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية، التي حملت اسم "مرحلة الحيرة" وأقيمت بنظام "ضد الساعة" لمسافة 9.81 كيلومتر.

شهد انطلاق المنافسات ومراسم التتويج الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة عبدالله سلطان الدح، رئيس اللجنة المنظمة، وسعادة محمد عبيد الحصان، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة منصور بو عصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، إلى جانب عدد من رؤساء الاتحادات العربية ومسؤولي الجهات الرياضية والأمنية والإعلامية.

وأسفرت النتائج الفنية للمرحلة عن فوز لورنزو نيسبولي من فريق "بنك إم بي إتش" الهنغاري بالمركز الأول والميدالية الذهبية، تلاه جينز ريندرز من فريق "قطر للمحترفين" في المركز الثاني، وحل ثالثا لوكا جيامي من فريق "الإمارات جين زد"، فيما توزعت قمصان التميز بحصول رين تارامي من فريق "كينان" الياباني على القميصين الأصفر لأفضل زمن والأحمر لأفضل صعود، ونال جين ريندرز القميص الأخضر لأفضل نقاط سرعة، وذهب القميص الأبيض لفئة تحت 23 سنة للمتصدر لورنزو نيسبولي، بينما توج عبدالله جاسم من فريق "الإمارات جين زد" بقميص علم الإمارات المخصص لأفضل دراج إماراتي.

وفي إطار السباقات المصاحبة التي استهدفت تعزيز الجانب المجتمعي للحدث، سيطر أبطال الإمارات على الألقاب، حيث فاز سلطان الحمادي من نادي خورفكان ببطولة فئة الشباب، وفي منافسات أصحاب الهمم توج سعيد الظاهري من نادي العين بالمركز الأول لفئة الكراسي المتحركة (H)، بينما هيمن لاعبو نادي دبي لأصحاب الهمم على فئة الدراجات الخاصة (C) بفوز عبدالله البلوشي بالمركز الأول، يليه زميلاه أحمد البدواوي وذياب المهيري، كما تم تكريم اللاعبة سلامة الخاطري تقديرا لمشاركتها المتميزة.

ومن المقرر أن تتواصل منافسات الطواف بانطلاق المرحلة الرابعة يوم الاثنين 26 يناير الجاري تحت مسمى "المرحلة الشرقية"، التي تمتد لمسافة 133 كيلومتراً، حيث تبدأ المنافسات من جزيرة دبا الحصن وتختتم عند استراحة السحب في مدينة خورفكان.