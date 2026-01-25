اختتام الجولة الأولى لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

دبي في 25 يناير/ وام / اختُتمت اليوم منافسات الجولة الأولى من النسخة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، لفئة بدون البدلة، في مجمع ند الشبا الرياضي "ناس" بدبي، مع إقامة نزالات فئات الشباب، والكبار، والأساتذة، وسط أجواء تنافسية عالية وحضور جماهيري مميز.

واتسمت نزالات اليوم الختامي بمهارات وخبرة عالية من لاعبي فئتي الكبار والأساتذة.

وحضر منافسات اليوم الختامي وشارك في تتويج الفائزين سعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسعادة يوسف عبدالله البطران، وحميد محمد بخيت الكتبي، عضوا مجلس إدارة الاتحاد، ومبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية، وعبدالله سالم الزعابي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي لدى الاتحاد، وناصر العبدول، مدير إقليمي لمنطقة دبي في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وتمكن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من اعتلاء صدارة الترتيب العام بعد أداء متوازن ونتائج مميزة عبر مختلف الفئات، ليؤكد حضوره القوي منذ انطلاقة الموسم، وحل نادي العين في المركز الثاني، فيما حلّت أكاديمية بالمز الرياضية في المركز الثالث، في مشهد تنافسي يعكس تقارب المستويات الفنية بين الأندية والأكاديميات المشاركة.

وأكد سعادة محمد سالم الظاهري، أن منافسات اليوم الثاني جسدت القيمة الفنية الحقيقية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، خاصة مع مشاركة فئات تمتلك خبرة كبيرة في إدارة النزالات وقراءة تفاصيلها.

وقال إن فئات الشباب والكبار والأساتذة تُظهر المستوى المتقدم الذي بلغه اللاعبون من حيث الخبرة والوعي التكتيكي، ومنافسات بدون البدلة تسهم في صقل هذه القدرات وتمنح اللاعبين تنوعاً مهارياً يواكب متطلبات المنافسات الدولية.

وأضاف أنه في فئات الكبار والأساتذة والشباب، لا تقتصر المنافسة على الأداء داخل البساط، بل تمتد إلى المدرجات حيث تحضر الأسر والأبناء لدعم اللاعبين، في صورة تجسد رياضة الجوجيتسو كقيمة عائلية تتوارثها الأجيال، مشيراً إلى أن إدراج منافسات بدون البدلة ضمن هذه الفئات يعزز الجاهزية الفنية، ويبرز البعد المجتمعي للبطولة في جمع الأسرة حول الرياضة.

من جانبه، قال ناصر العبدول إن هذه البطولة تعكس المستوى التنظيمي الرفيع الذي اعتدنا عليه من اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والذي يحرص دائماً على تقديم فعاليات رياضية وفق أعلى المعايير الاحترافية، مشيراً إلى أن البطولة تكتسب أهمية كبيرة باعتبارها محطة تنافسية رئيسية تسهم في صقل مهارات اللاعبين ورفع جاهزيتهم، إلى جانب دورها في ترسيخ مكانة الجوجيتسو كإحدى الرياضات الرائدة في الدولة.

وأعرب عن فخر مصرف أبوظبي الإسلامي بدعم هذه البطولة والمساهمة في إنجاحها، مؤكداً أن هذه الجهود المتواصلة من الاتحاد أسهمت بشكل واضح في الارتقاء باللعبة محلياً ودولياً، وتوفير بيئة مثالية تدعم تطور اللاعبين وتمنحهم فرصاً حقيقية للتميز.

وقال منصور السويدي، لاعب أكاديمية أدما الحائز على ذهبية فئة الشباب وزن 55 كجم إن منافسات بدون البدلة تتطلب تركيزاً عالياً وسرعة في اتخاذ القرار، وتعتمد بشكل كبير على قراءة تحركات المنافس وإدارة الإيقاع داخل النزال.

وأعرب عن شعوره بالفخر بتحقيق هذه النتيجة في بطولة تحمل اسماً غالياً، مؤكداً مواصلة العمل للمساهمة في رفع رصيد فريقه من النقاط.