النسخة الـ13 من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور تواصل منافساتها

أبوظبي في 25 يناير/ وام / تواصلت اليوم منافسات النسخة الـ13 من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور في يومها الخامس عشر، والتي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، في ميدان الفلاح، باختتام أشواط منافسات دول مجلس التعاون الخليجي.

وتصدر الصقر "تي 31"، لبرغش بن محمد المنصوري، الشوط الأول لفئة جير تبع – فرخ، وحصد المركز الثاني الصقر" ميراج"، لمحمد يوسف أحمد المناعي، وجاء ثالثا الصقر" 72"، لعبدالله بن إبراهيم البوعينين.

وأسفرت منافسات الشوط الثاني فئة جير تبع – جرناس، عن فوز الصقر" مرزوق "، لأحمد إبراهيم أحمد بالمركز الأول، وجاء ثانيا الصقر " 25 "، لكيو آر، وثالثا الصقر " آر بي جي"، لفلاح بن عبدالعزيز بن فهد.

وهيمن الصقر "الماشي" لسلطان بن محمد بن ناصر العامر، على لقب الشوط الثالث، لفئة حر – فرخ، وجاء ثانيا الصقر "إتش 24"، لكيو آر، وثالثا الصقر "مشعان"، لعلي بن عايض علي المري.

وتألق الصقر "فلاج"، لبرغش بن محمد المنصوري، بحصد لقب الشوط الرابع لفئة حر- جرناس، وجاء ثانيا الصقر "ذرب"، لمحمد ماضي خالد الهاجري، وثالثا الصقر "عرمرم"، لحمد عبدالله غصين عبدالله العرجاني.

وشهد الشوط الخامس لفئة شاهين - فرخ، فوز الصقر "موزون"، لمهنا محمد مهنا الدوسري، بالمركز الأول، وجاء ثانيا الصقر "إس 74"، لبرغش بن محمد المنصوري، وثالثا الصقر "إس 29"، لبرغش بن محمد المنصوري أيضا.

واختتم الصقر "مليار"، لمطلق بن عبدالرحمن بن محمد الشلوي المنافسات بحصد المركز الأول في الشوط السادس فئة شاهين – جرناس، وجاء ثانيا الصقر "نادوس 59 إس"، لأحمد عبدالوهاب أحمد الهاجري، وثالثا الصقر "الصغيرة"، لحميد بن محمد بن برغش المنصوري.

وتتواصل غدا الاثنين منافسات البطولة بإقامة الأشواط النهائية للعامة المحليين والإنتاج المحلي لفئات حر فرخ، وحر جرناس، وشاهين فرخ، وشاهين جرناس، على ميدان الفلاح في أبوظبي.