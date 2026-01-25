منتخب الإمارات للسباحة يرفع رصيده إلى 67 ميدالية ملونة في البطولة الخليجية بأبوظبي

أبوظبي في 25 يناير/ وام / رفع منتخب الإمارات للسباحة رصيده إلى 67 ميدالية ملونة، مع ختام منافسات اليوم الثالث من بطولة دول مجلس التعاون الخليجي الـ30 التي أقيمت في المسبح الأولمبي بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي بمشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 6 دول.

وجاءت حصيلة المنتخب في المجموع العام لفئتي الرجال والسيدات بـ 36 ذهبية، و20 فضية، و11 برونزية.

وتفصيلا في فئة الرجال، حصد منتخب الإمارات حتى الآن 33 ميدالية ملونة موزعة على 15 ذهبية، و9 فضيات، و9 برونزيات، مع اعتلائه صدارة فئة العمومي رجال بتحقيق 7 ذهبيات، وهي أفضل حصيلة للمنتخب في هذه الفئة منذ سنوات، في ظل تنافس كبير مع منتخبات الكويت والسعودية وقطر.

وجاء الترتيب العام للرجال كالتالي، الكويت "54 ميدالية"، والسعودية "50 ميدالية"، والإمارات "33 ميدالية"، وقطر "30 ميدالية"، والبحرين "22 ميدالية"، عمان "10ميداليات".

أما فئة السيدات، فواصلت تألقها اللافت بالوصول إلى 34 ميدالية ملونة، منها 21 ذهبية، و11 فضية، وبرونزيتان، لتتصدر الترتيب بفارق كبير عن منتخبات البحرين، والكويت.