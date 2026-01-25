دعم حاكم رأس الخيمة لمهرجان فن 2026 يعزز دور الإمارة مركزاً عالمياً للإبداع

رأس الخيمة في 25 يناير/ وام / أعرب فريق عمل "ديزاين جاليري"، صالة الفن التشكيلي في رأس الخيمة، عن تقديره للدعم الكبير الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لمهرجان "فن رأس الخيمة 2026"، الأمر الذي يعكس رؤية الإمارة الطموحة لتعزيز المشهد الثقافي من خلال استضافة وتنظيم أبرز الفعاليات الفنية، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز للإبداع والفنون والمواهب العالمية حيث أُطلق بينالي رأس الخيمة هذا العام.

وقدم المهندس طارق إبراهيم السلمان، مؤسس "ديزاين جاليري"، شكره لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة لإتاحة الفرصة للصالة للمشاركة في النسخة السنوية للمهرجان، الفعالية الفنية والثقافية الرائدة في المنطقة، والتي تُقام تحت شعار "حضارات" في قرية الجزيرة الحمراء التراثية.

وأشار إلى أن المهرجان يُعد منصة ثقافية تحتفي بالمبدعين من مختلف أنحاء العالم، وساهم منذ انطلاقه في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة إقليمية وعالمية للفن والإبداع الإنساني وقد خصصت مؤسسة القاسمي منزلًا تراثيًا مرممًا يحمل الرقم 13 باسم قضيب بن جاسم الزعابي لأسرة "ديزاين جاليري"، لعرض أعمال الفنانتين أمينة خلفان الجرمن العلي، والمصورة والمهندسة الكيميائية زينب علي أحمد عبدالله البلوشي، واللتين تستكشفان من خلال أعمالهما مفاهيم الذكرى والمكان والهوية؛ حيث تقدم أمينة سلسلة توثق منطقة سدروه في رأس الخيمة عبر الفيديو والتصوير الفوتوغرافي ومسح للأشياء المكتشفة، كاشفة بذلك عن تاريخ دفن تحت الأرض.

وفي سياق متصل، شهد سوق القرية مساء أمس افتتاح معرض تشكيلي بإشراف الفنان حكيم الحاج، ضم 45 عملًا فنيًا شارك فيها 27 فنانًا يمثلون 12 جنسية، من بينهم: طارق السلمان، شكري السر، نيفين أبو سمرة، ديانا ارتوريان، عائشة أحمد الظهوري، ناشا مريم، فاطمة الرميثي، جميلة السلمان، بشاير التميمي، عبدالله الهاشمي، ميكايلا سليمان، حصة الحمادي، روضة الحمادي، فريال الكيلاني، فانينج لي، نانديتا شوكلا، وسيم عبداللطيف، فاسيليكي أوسو، هدى حسن، مريم بن حماد، هونغبو صن، لينبو فان، ليبينج جينغ، شوشيانغ لي، وزيفي جيانغ.