البحرين وقبرص توقعان حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

المنامة في 25 يناير/ وام / شهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، مراسم توقيع وتبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأفادت وكالة أنباء البحرين أن هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت مجالات عدة، منها التعاون العسكري، والاعتراف الأكاديمي المتبادل، والبحث والإنقاذ، والسياحة، ومبادرة "حق السيادة على البيانات"، بالإضافة إلى منح قبرص صفة "شريك رسمي" في خدمات الشحن البحري-الجوي، إلى جانب تعزيز التعاون الدبلوماسي والثقافي.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدت اليوم في قصر القضيبية بالمنامة، حيث بحث الجانبان مسار العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

وأكد العاهل البحريني أهمية الدور القبرصي في دعم القضايا العربية والجهود الإنسانية في غزة، مرحبا بقرب افتتاح سفارة قبرص في المنامة، فيما أكد الرئيس القبرصي الأهمية الإستراتيجية لهذه الزيارة التي تتزامن مع رئاسة بلاده للاتحاد الأوروبي ورئاسة البحرين لمجلس التعاون الخليجي، مما يعزز فرص التنسيق الإقليمي والدولي.

