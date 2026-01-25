الفارس محمد راشد مغير بطل "الشباب والناشئين" بمهرجان سلطان بن زايد للقدرة

أبوظبي في 25 يناير/ وام / فازت اسطبلات "إم7" بالمركزين الأول والثاني في سباق الشباب والناشئين لمسافة 100 كلم (فئة نجمة)، فيما تصدرت الفارسة دون باستيل من إسطبلات الريف - العجبان، الجولة الأولى لسباق كأس الشيخ سلطان بن زايد (80 كلم)، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد الدولي للقدرة.

وانتزع الفارس محمد راشد مغير، لقب الشباب والناشئين اليوم في ختام السباق على ميادين قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، على صهوة الجواد "سكاي ماسيمو"، مسجلا 3:41:13 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 27.12 كلم/ساعة.

وجاء زميله الفارس عيسى عبد الله في المركز الثاني على صهوة الجواد "إس دبليو إيكولم"، بفارق ثانية فقط وبزمن قدره 3:41:14 ساعة، وفي المركز الثالث الفارس سعيد عبد الله المهيري، مع الجواد "بريتي إن بنك تي إي"، لاسطبلات المغاوير بزمن قدره 3:43:08 ساعة.

توج الفائزين عبدالله النقبي مدير إدارة الخدمات المساندة في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومحمد حاتم الجنيبي مدير الفعاليات بأكاديمية بوذيب.

وتفوقت الفارسة دون باستيل مع الجواد "برجاس"، في منافسات الجولة الأولى من سباق كأس الشيخ سلطان بن زايد للقدرة، محققة 3:16:39 ساعة وبمعدل سرعة قدره 24.41 كلم/ساعة، وجاء ثانيا الفارس منصور سعيد على صهوة الجواد "شيرولا سيمبرا"، لاسطبلات (إم آر إم) بزمن 3:16:48 ساعة، وثالثا الفارس عبد العزيز المرزوقي على صهوة الجواد "إس إم المغار"، لاسطبلات المغاوير بزمن قدره 3:16:51 ساعة.

وتصدر الجولة الأولى بنظام "بروتوكول بوذيب"، الفارس سيف فهد عبد الرحمن على صهوة "إسماك شاكيب" لاسطبلات العاصفة، مسجلا 244.80 نقطة، تلاه في المركز الثاني الفارس عمر محمد المهيري على صهوة "تي اتي جيه ريناتا" لاسطبلات زعبيل محققاً 241.12 نقطة، وفي المركز الثالث الفارس خليفة علي المنصوري على صهوة "سترلينجس كارلوس" لاسطبلات المغاوير، برصيد 239.16 نقطة.

وتختتم غدا فعاليات المهرجان بالجولة الثانية من سباق كأس الشيخ سلطان بن زايد للقدرة لمسافة 80 كلم من 3 مراحل، إذ تبلغ مسافة الأولى 30 كلم باللون البرتقالي، والثانية 30 كلم باللون الأزرق، والأخيرة 20 كلم باللون الأخضر.