"إيكرس": الشارقة تشهد نمواً متصاعداً في معاملات العقارات المطلة على الواجهات البحرية

الشارقة في 25 يناير/ وام/ أكدت جلسة حوارية ضمن معرض الشارقة للإستثمار العقاري " إيكرس " أن إمارة الشارقة حققت نمواً ملحوظاً في معاملات العقارات الواقعة على الواجهات البحرية مدفوعة بتنوعها الجغرافي الممتد على ساحل الخليج العربي والمحيط الهندي إلى جانب البحيرات والقنوات المائية الداخلية ما عزز جاذبية هذه المناطق للسكن والاستثمار على حد سواء.

وأكد عبد الله الزرعوني مدير إدارة التصرفات العقارية بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن الإمارة نجحت في توظيف تنوع واجهاتها البحرية لتطوير مشاريع عقارية متكاملة تجمع بين السكن والخدمات التجارية والمرافق الترفيهية مع توفير ممشى ومساحات خضراء تعزز جودة الحياة.

وأضاف أن الإمارة سجلت أكثر من 10 مشاريع جديدة على الواجهات البحرية خلال عامي 2024 و2025 ما يعكس النمو المستمر في القطاع ويعزز جاذبية السوق العقاري، كما ساهمت المسطحات المائية مثل بحيرة خالد وقناتي القصباء واللية في تعزيز القيمة الاستثمارية للعقارات المطلة عليها على المدى الطويل إلى جانب تطوير تجارب متكاملة على الواجهات المائية مثل تطوير واجهة المجاز وشاطئ خورفكان وشاطئ الحيرة ما أضاف أبعاداً سياحية وترفيهية جذابة.

وأشار إلى أن الأسعار التنافسية ووضوح التشريعات ودعم حكومة الشارقة المستمر أسهمت في زيادة الإقبال المحلي والأجنبي على تملك العقارات خاصة في المشاريع المطلة على الواجهات البحرية والتي تُعد من أكثر الأصول العقارية استقراراً.

من جانبه قال جورج ريمون خزامي الرئيس التنفيذي لمجموعة الثريا العقارية إن تطوير الأبراج الرأسية على الواجهات البحرية يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإطلالات مع الحفاظ على مساحات مفتوحة للمشاة والحياة العامة، مؤكداً أن الواجهة المائية مورد نادر يتطلب تطويره بجودة عالية.

وأضاف أن العقارات المطلة على البحر تتمتع بقيمة استثمارية مرتفعة نظرًا لمحدودية المعروض حيث تحافظ على قيمتها وتحقق عوائد إيجارية أفضل وسيولة أعلى عند إعادة البيع، مشيرا إلى أن السوق يشهد تحولًا في تفضيلات المشترين نحو الجودة والتصميم الذكي والاستدامة مدعومة بتقنيات ذكية تعزز كفاءة الإدارة وتحافظ على قيمة الأصول العقارية.

وأوضح فريد جمال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مشروع «أجمل مكان»، أن السياحة الساحلية تُعد محركاً أساسياً لتنمية الواجهات البحرية لما لها من دور في رفع القيمة الاقتصادية والعقارية للمناطق الساحلية، مؤكدا أن المشاريع الناجحة هي التي تحقق تكاملاً بين التطوير السياحي والعقاري وتوفر تجارب ترفيهية وخدمية نوعية تسهم في خلق مدن نابضة بالحياة على الساحل، مشددا على أهمية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على البيئة البحرية بما يضمن استدامة هذه الوجهات وجاذبيتها على المدى البعيد.