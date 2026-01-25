" الشارقة لريادة الأعمال 2026" يستقطب 14 ألف مشارك

الشارقة في 25 يناير / وام /تستضيف الدورة التاسعة من "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" يومي 31 يناير الجاري و1 فبراير المقبل في "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار"، نخبة من أبرز رواد وقادة الأعمال عالمياً حيث تضم قائمة المتحدثين أكثر من 300 شخصية عالمية في مجالات الأعمال والثقافة والتكنولوجيا والرياضة.

ويوفر المهرجان الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، تحت شعار "حيث ننتمي" منصة تفاعلية لتبادل الرؤى والخبرات الملهمة لهذه الشخصيات العالمية في برنامج متكامل يثري تجربة الحضور ويسهم في تعزيز تأثيرهم في مجالات الريادة والمسؤولية والمهارات القيادية والابتكار.

وتضم قائمة المتحدثين هذا العام كلاً من نجم الفنون القتالية المختلطة المعتزل خبيب نورمحمدوف الذي انتقل من عالم الرياضة الاحترافية إلى ريادة الأعمال ورشيد محمد رشيد رئيس مجلس إدارة "مجموعة السارة" رئيس مجلس إدارة "بدايات" وموناز عبد الرؤوف الشريكة المؤسسة لعلامة "أختين" وباتريك شلهوب الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة شلهوب" ومحمد جودت الرئيس التنفيذي السابق لقسم الأعمال في "إكس مونشوت فاكتوري" وبدر جعفر الرئيس التنفيذي لشركة "الهلال للمشاريع"، وكارتيك رينجن رئيس قطاع الشركات الناشئة في "أمازون ويب سيرفيسز" وأنس بوخش مؤسس "بوخش براذرز" بالإضافة إلى نخبة من قادة الأعمال والمبتكرين.

ويشارك خبيب نورمحمدوف في جلسة حوارية بعنوان "صناعة بطل: ما تحتاجه لكي لا تُهزم" ويستعرض خبيب خلالها تجربته في الانتقال من أعلى درجات المنافسة الرياضية إلى عالم الأعمال والتوجيه والإرشاد كما يستضيف المهرجان كلاً من رشيد محمد رشيد وموناز عبد الرؤوف وباتريك شلهوب في جلسات تناقش مساهمة الفخامة والهوية والإبداع والتجارة في بناء الجيل الجديد من العلامات التجارية العالمية التي انطلقت من المنطقة.

وسيسلط محمد جودت الضوء على أهمية تقليص الفجوة القائمة بين الإمكانات البشرية والتطور التكنولوجي موفراً خارطة طريق لإنشاء مشاريع مؤثرة وخصّص المهرجان جلسة يقدّمها كارتيك رينجن بعنوان "ما هي الخطوة التالية لشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" حيث تناقش الجلسة الفرص الناشئة إلى جانب مسؤوليات مؤسسي الشركات في واحدة من أسرع منظومات الابتكار نموًا على مستوى العالم.

وفي سياق ريادة الأعمال يشارك بدر جعفر بخبراته المستمدة من العمل العالمي في مجالات الاستثمار والأعمال والأثر الاجتماعي مسلطًا الضوء على كيفية تطور المؤسسات في ظل التحديات العالمية وترابط الأسواق.

ومن المتوقع أن يستقطب المهرجان نحو 14 ألف مشارك .