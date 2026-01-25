البحرين ترحب باستضافة الإمارات للمحادثات الثلاثية، الأميركية - الروسية ـ الأوكرانية

المنامة في 25 يناير/ وام/ رحبت مملكة البحرين باستضافة دولة الإمارات لمحادثات ثلاثية تجمع كلاً من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في أبوظبي، معتبرةً إياها خطوة إيجابية وبنّاءة في إطار الجهود الدبلوماسية والإنسانية الرامية إلى تسوية الأزمة الأوكرانية بالطرق السلمية، وبما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية، دعم المملكة وتقديرها العميق لكافة الجهود الرامية لإنهاء الحرب الأوكرانية من خلال الحوار والمفاوضات، وتخفيف آثارها الإنسانية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية، وتحقيق السلام العادل والشامل والازدهار المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

