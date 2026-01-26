"الوثبة للزهور" يحتفي برواد الابتكار الزراعي

أبوظبي في 26 يناير/ وام/ شهد مهرجان الوثبة للزهور أحد أبرز المهرجانات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، منافسات قوية ومتميزة بين المشاركين في مختلف المسابقات، وسط أجواء إيجابية عكست تطور قطاع الزهور والزراعة التجميلية في دولة الإمارات، والحرص على ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع في هذا المجال الحيوي.

وتنوعت المسابقات التي احتضنها المهرجان، لتشمل مسابقة أفضل صورة فوتوغرافية لمهرجان الوثبة للزهور، ومسابقة أفضل تصميم لحديقة صحراوية، ومسابقة أفضل منتج تحويلي من الزهور، ومسابقة أفضل باقة زهور فئة الأطفال، ومسابقة أفضل باقة زهور فئة المحترفين ، ومسابقة أفضل ممارسة إبداعية في مجال الزهور، ومسابقة أفضل مزرعة زهور في الدولة، إضافة إلى مسابقة أجمل حديقة زهور منزلية، حيث شكلت جميعها منصة لإبراز المواهب الوطنية وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وأكد فائزون بالجائزة أن مشاركتهم في مهرجان الوثبة للزهور شكلت تجربة استثنائية أضافت لهم الكثير على المستويين الإبداعي والمهني، مشيرين إلى أن قوة المنافسات وتنوع الفئات أسهما في رفع مستوى التحدي وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم.

وأوضحوا أن الأجواء الإيجابية والتنظيم المتميز للمهرجان عكسا حرص القائمين عليه على توفير بيئة داعمة للإبداع، تجمع بين التنافس الشريف وتبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف الفئات العمرية.

وأشار الفائزون إلى أن جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي كان لها الدور الأبرز في تشجيعهم على الابتكار والاستمرار في تطوير أعمالهم، مؤكدين أن دعم الجائزة يمثل حافزا للتميز ويسهم في الارتقاء بقطاع الزهور والزراعة التجميلية في دولة الإمارات، مثمنين اهتمام الجائزة برعاية المواهب الوطنية، معتبرين أن هذه المبادرات تعزز ثقافة الاستدامة والابتكار وتدعم مكانة الدولة كحاضنة للإبداع الزراعي.

وقالت شمه علي الخميسي الفائزة بالمركز الأول في مسابقة أفضل باقة زهور فئة الأطفال، إن مشاركتها في المهرجان كانت تجربة مميزة ومليئة بالحماس، معربة عن شكرها وامتنانها لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي على دعمها للأطفال، مؤكدة أن الجائزة تشكل حافزا كبيرا لهم لتطوير مواهبهم.

من جانبها قالت ميثاء سالم العزيزي الفائزة بالمركز الثاني في مسابقة أفضل باقة زهور فئة الأطفال إن مشاركتها في المهرجان كانت تجربة تعليمية ممتعة، تعلمت خلالها الكثير عن تنسيق الزهور وأهمية الاهتمام بالتفاصيل، مؤكدة أن المنافسة القوية حفزتها على تطوير أفكارها وبذل جهد أكبر ، كما أن عرض عملها أمام الجمهور منحها شعورا بالفخر والإنجاز.

من جهتها قالت فاطمة محمد مراد الفائزة بالمركز الأول في مسابقة أفضل باقة زهور "فئة المحترفين"، إن الفوز بالمركز الأول يمثل محطة مهمة في مسيرتها المهنية، مشيرة إلى أن المشاركة في مهرجان الوثبة للزهور وفرت لها منصة مثالية لعرض أعمالها والتفاعل مع نخبة من المبدعين ، كما أن قوة المنافسة دفعتها لتقديم عمل يعكس أعلى معايير الجودة والابتكار.

بدورها ، قالت ميعاد محمد الراشدي رئيس فريق مهرجان الوثبة للزهور، إن المهرجان شهد هذا العام مستوى عاليا من التنافس والإبداع في جميع المسابقات، مشيرة إلى أن الإقبال الكبير من المشاركين والزوار يعكس نجاحه في تحقيق أهدافه وترسيخ مكانته حدثا سنويا بارزا يحتفي بالجمال والابتكار الزراعي.

وأضافت أن جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي شكلت ركيزة أساسية في إنجاح المهرجان، من خلال دعمها المستمر للمشاركين، وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم، ورفع جودة المشاركات بما يواكب تطلعات الدولة في مجالات الاستدامة والتميز الزراعي.