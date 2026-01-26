ريد يصعد للمركز الثاني في "السباق إلى دبي للجولف" بعد تتويجه بلقب "ديزرت كلاسيك"

دبي في 26 يناير/ وام/ صعد الأمريكي باتريك ريد إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي لـ "السباق إلى دبي"، لمنافسات جولة دي بي ورلد للجولف، الصادر اليوم "الاثنين"، مستفيداً من فوزه أمس بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، التي تم تنظيمها في نادي الإمارات للجولف.

ونجح ريد في الفوز ورفع كأس "الدلة" الشهير للمرة الأولى في مسيرته، إلى جانب تحقيق أول ألقابه في بطولات فئة النخبة لسلسلة رولكس ضمن "السباق إلى دبي"، بعد أداء ثابت على مدار الجولات الأربع التي أنهاها برصيد 14 ضربة تحت المعدل.

وأحرز اللاعب الأمريكي بفضل هذا الفوز 1335 نقطة، صعد بها 105 مراكز دفعة واحدة نحو المركز الثاني في تصنيف "السباق إلى دبي"، بإجمالي 1370 نقطة.

من جانبه، استفاد الإنجليزي أندي سوليفان الذي حل وصيفاً في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك من حصوله على 889 نقطة، ليتقدم بدوره إلى المركز الثالث في تصنيف "السباق إلى دبي" برصيد 998 نقطة.

وحافظ الجنوب أفريقي جايدن شابر على صدارة تصنيف "السباق إلى دبي"، بعدما حقق المركز الرابع في ملعب المجلس بدبي، ليكسب 339 نقطة، ويرفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 1727 نقطة.

وتعد هذه البطولة الثانية في "السلسلة الدولية" التي تضم سبع بطولات تقام في خمس دول مختلفة في قارتين، حيث تتواصل حالياً بإقامة بطولات في البحرين وقطر وكينيا وجنوب أفريقيا.

وبحسب روزنامة الموسم الجديد لـ "السباق إلى دبي" ، تقام 42 بطولة على الأقل في 25 دولة حول العالم، على أن تُقام التصفيات الختامية في دولة الإمارات، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً إلى بطولة أبوظبي في ياس لينكس خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، ثم أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.