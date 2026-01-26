الحلقة المباشرة الـ 14 من "شاعر المليون" تنطلق غدا

أبوظبي في 26 يناير/ وام/ تنطلق في التاسعة من مساء غد الحلقة المباشرة الرابعة عشرة من الموسم الثاني عشر لبرنامج "شاعر المليون"، ضمن منافسات مرحلة الـ12 من البرنامج الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار "قصيدنا واحد"، وتُبث الحلقة من مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي عبر قناتي "أبوظبي" و"بينونة"، كما تُبث مباشرةً أيضاً عبر قناة «شاعر المليون» على منصة «يوتيوب».

ويشارك في الحلقة الرابعة عشرة كلٌّ من عامر العايذي وحسام بن فَيّاح من المملكة العربية السعودية، وحمد محيا العيباني وصاهود زيد رضيان وفارس العامري السبيعي من دولة الكويت، وموسى محمد بطي القبيسي من الإمارات العربية المتحدة.

وكانت الحلقة الثالثة عشرة قد أسفرت عن تأهّل الشاعرين عبد المجيد صقر العزّة السبيعي ومحمد مناور النفيعي من المملكة العربية السعودية ووصولهما إلى المرحلة النهائية، بعد حصول كلٍّ منهما على 49 درجة من 50، فيما نال الشاعر حمد محيا العيباني من دولة الكويت بطاقة التأهّل إلى مرحلة الـ12، بعد حصوله على 82% بمجموع تصويت الجمهور ودرجة لجنة التحكيم عن الحلقة الثانية عشرة.

كما سيُعلن في مستهل الحلقة الرابعة عشرة عن الشاعر الذي سيصعد إلى المرحلة النهائية، من بين أربعة شعراء دخلوا مرحلة التصويت لمدة أسبوع، وذلك عقب انتهاء الحلقة الثالثة عشرة، وهم: عيد فهيد الشمري من المملكة العربية السعودية الذي حصل على 48 درجة من 50 ، وعبد الله محمد العجمي وصالح البرازي من دولة الكويت، ووليد البحيح من المملكة العربية السعودية الذين حصلوا على 47 درجة.

وتُعَد هذه الحلقة هي الثانية من مرحلة الـ12، التي تقام وفق آلية البرنامج في أمسيتين، يصعد منهما ستة شعراء، سيُشكّلون المرحلة الرابعة والنهائية من الموسم الثاني عشر.