14.2 مليون رحلة لمنظومة النقل العام في عجمان خلال 2025

عجمان في 26 يناير/ وام/ أعلنت هيئة النقل في عجمان، أن منظومة النقل العام سجلت أكثر من 14,225,167 رحلة خلال عام 2025، محققةً نموا بلغ 7.23% مقارنة بعام 2024، في مؤشر يعكس فاعلية الخطط التطويرية التي تنفذها الهيئة لتعزيز كفاءة واستدامة منظومة النقل في الإمارة.

وأوضحت الهيئة أن هذا النمو جاء نتيجة حزمة من الإجراءات التشغيلية والتوسعية، شملت تحسين توزيع الرحلات ورفع كفاءة الشبكة التشغيلية، بما يواكب النمو السكاني والطلب المتزايد على خدمات النقل الجماعي، ويعزز سهولة التنقل لمختلف فئات المجتمع.

وقال سعادة عمر محمد لوتاه، مدير عام هيئة النقل في عجمان، إن النتائج المحققة خلال عام 2025 تؤكد نجاح توجهات الهيئة في تطوير منظومة نقل متكاملة تلبي احتياجات المجتمع، وتسهم في دعم مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة في الإمارة.

وأشار إلى أن عدد رحلات حافلات النقل العام شهد نموًا لافتاً، حيث بلغ 213,204 رحلات، بنسبة زيادة وصلت إلى 67.42% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس الإقبال المتزايد على استخدام الحافلات كخيار تنقل آمن وموثوق، في ظل ما تتمتع به من معايير عالية في السلامة والراحة وجودة الخدمة.

وفيما يخص خدمات النقل البحري، أوضح أن عدد الرحلات بلغ 5,887 رحلة خلال عام 2025، ضمن جهود الهيئة المستمرة للحفاظ على استدامة هذا النمط من النقل وتطويره بما يخدم احتياجات المستخدمين.

كما سجلت مركبات الأجرة نموًا ملحوظًا في عدد الرحلات، حيث بلغت 14,006,076 رحلة، بنسبة زيادة قدرها 6.6% مقارنة بعام 2024، ما يعكس كفاءة التشغيل وتحسن مستوى الخدمة المقدمة عبر هذا القطاع الحيوي.