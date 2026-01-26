"زايد لأصحاب الهمم" تعزز توظيف منتسبيها من فئة الصم

أبوظبي في 26 يناير/ وام/ وقّعت هيئة زايد لأصحاب الهمم، مذكرة تفاهم، مع أمريكانا للمطاعم، بهدف تعزيز التعاون في مجال توظيف وتمكين أصحاب الهمم من الصم، ضمن بيئات العمل التابعة لمطاعم ومقاهي شركة أمريكانا للمطاعم، وبما يعكس التزام الطرفين بمبادئ الدمج والمسؤولية المجتمعية.

وتهدف المذكرة إلى دعم فرص التوظيف المستدام لأصحاب الهمم من فئة الصم، من المواطنين وغير المواطنين، من خلال توفير وظائف مناسبة تتوافق مع مؤهلاتهم وقدراتهم، وبرواتب تتناسب مع طبيعة الأعمال المسندة إليهم، إلى جانب تهيئة بيئة عمل داعمة ومحفّزة.

وتنص مذكرة التفاهم على تعاون الجانبين في ترشيح الكفاءات المؤهلة من أصحاب الهمم، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل متخصصة، بما في ذلك تنظيم دورتين تدريبيتين لموظفي أمريكانا للمطاعم حول آليات التعامل مع أصحاب الهمم في بيئة العمل، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريب داخلية للموظفين من أصحاب الهمم لتعزيز مسارهم المهني.

وتشمل المذكرة إجراء زيارات ميدانية دورية مشتركة لتقييم بيئات العمل وتهيئتها بما يضمن سهولة الوصول وملاءمة الظروف النفسية والمكانية، إلى جانب تعيين مشرف مباشر من قبل شركة أمريكانا للمطاعم لمتابعة الموظفين من أصحاب الهمم، وتدريبه وفق أفضل الممارسات المعتمدة.

وأكد سعادة عبد الله عبدالعالي الحميدان، المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار حرص الهيئة على توسيع شراكاتها الإستراتيجية مع القطاع الخاص، ودعم نماذج التوظيف الشامل التي تسهم في تمكين أصحاب الهمم وتعزيز استقلاليتهم الاقتصادية والاجتماعية.

وقال إن الهيئة تؤمن أن التمكين الحقيقي يبدأ من توفير فرص عمل عادلة ومستدامة، تقوم على احترام القدرات وتكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن هذه الشراكة مع أمريكانا للمطاعم تمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تهيئة بيئات عمل دامجة، تسهم في دمج أصحاب الهمم في سوق العمل وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وتتضمن مذكرة التفاهم دعم مشاركة الجانبين في معارض التوظيف والفعاليات المجتمعية ذات الصلة، وتصنيف شركة أمريكانا للمطاعم كشريك داعم لهيئة زايد لأصحاب الهمم في مجال التوظيف الشامل.

من جانبها، أكدت أمريكانا للمطاعم التزامها بتعزيز التوظيف الشامل وتهيئة بيئات عمل دامجة في قطاع المطاعم، بما ينسجم مع إستراتيجيتها للاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

وقال شيلدون ويليامز، المدير العام بأمريكانا إن هذه المذكرة تجسّد التزامهم بتعزيز التوظيف الشامل وتهيئة بيئات عمل دامجة لأصحاب الهمم، لافتًا إلى أن هذه الشراكة تأتي ضمن مبادرة لأمريكانا "فرص للجميع"، التي من خلالها تؤمن بأن تكافؤ الفرص وبناء القدرات يشكّلان أساسا لمجتمعات أكثر شمولًا واستدامة.

من جهتها قالت نادين حداد، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والثقافة المؤسسية - الأسواق العالمية لامتياز أمريكانا، إن مبادرتهم "فرص للجميع" تمثّل خطوة حقيقية نحو تعزيز الشمولية وتوفير فرص عمل عادلة ومستدامة، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات 2031 والسياسات الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.

وتأتي الشراكة ضمن مبادرة "فرص للجميع"، التي تهدف إلى خلق بيئات عمل دامجة تتيح فرصًا عادلة ومتكافئة، وتعزز ثقافة الدمج والتمكين في قطاع المطاعم داخل الدولة وعلى مستوى المنطقة.