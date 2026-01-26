المنطقة الحرة في مدينة مصدر تفوز بثلاثٍ من جوائز "بيزنس تابلويد"

دبي في 26 يناير/ وام/ رسّخت المنطقة الحرة في مدينة مصدر، حضورها في النمو الاقتصادي والابتكار المستدام بحصولها يوم أمس على ثلاث جوائز مرموقة، خلال حفل توزيع جوائز مجلة "بيزنس تابلويد" الذي عقد في دبي، مما يعزز مكانتها أسرع المناطق الحرة نمواً في الإمارات ومحفّز لريادة الأعمال والتقدم التكنولوجي.

وتسلّم الدكتور محمد البريكي، المدير التنفيذي لمدينة مصدر، الجوائز الثلاث بالنيابة عن مجتمع الأعمال المزدهر الذي حقق نمواً وتأثيراً استثنائيين خلال العام الماضي.

وفازت المنطقة الحرة في مدينة مصدر بجائزة أسرع المناطق الحرة نمواً في دولة الإمارات، وتُمنح هذه الجائزة للمناطق الحرة الأسرع نمواً من حيث توسع العمليات والقوى العاملة.

وارتفع إجمالي عدد الشركات التي استقطبتها المنطقة الحرة في مدينة مصدر بنسبة 36% "بزيادة 172% على أساس سنوي، حيث انضم إليها ما يقارب 1000 شركة جديدة في عام 2025 وحده، ومن بين ما يزيد على 2000 شركة مسجلة في المنطقة، يوجد أكثر من 1000 شركة ناشئة.

كما سجلت المنطقة الحرة نمواً بنسبة 33% في فرص العمل ، بزيادة 71% على أساس سنوي.

كما فازت بجائزة أفضل منطقة حرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتُمنح للمناطق الحرة التي تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التكاليف المعقولة والمرونة وخدمات الدعم.

وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من نصف الشركات المسجلة في المنطقة الحرة بمدينة مصدر، مما يعزز مكانتها منصة انطلاق رائدة لمشاريع ريادة الأعمال.

وتوفر المنطقة الحرة مختبراً متطوراً للبحث والتطوير يعتبر بمثابة حجر الزاوية في منظومتها الابتكارية، وهو متاح للشركات من جميع الأحجام.

وتعزز المنطقة هذا الدعم الشامل من خلال إجراءاتها التنظيمية المبسطة، وباقات الأعمال المُخصصة لقطاعات مختلفة، عدا عن فرص الاحتضان والتمويل الأولي التي تُقدمها الذراع الاستثمارية لمدينة مصدر "ذا كاتاليست".

كما فازت بجائزة أفضل منطقة حرة للابتكار / التكنولوجيا، والتي تُمنح للمناطق الحرة التي تدعم الابتكار، وتعتمد على البحث والتطوير، وتركز على التكنولوجيا.

وتضم المنطقة الحرة في مدينة مصدر مستأجرين في ستة قطاعات عالية التأثير هي: الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الزراعية، وعلوم الحياة، والطاقة، والتنقل الذكي، وتكنولوجيا الفضاء.

وتشمل قائمة المستأجرين مؤسسات عالمية مرموقة مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ووكالة الإمارات للفضاء، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور محمد البريكي، المدير التنفيذي لمدينة مصدر، إن مستويات النمو القوية التي حققتها مصدر خلال عام 2025، تؤكد على أهمية المنطقة الحرة في مدينة مصدر محركا اقتصاديا ومنصة للنمو المستدام؛ إذ توفر المنطقة مسارات واضحة لتوسع الشركات ضمن بيئة داعمة ومستعدة للمستقبل، كما تدعم تطلعات أبوظبي لتنويع اقتصادها من خلال الابتكار في القطاعات الرئيسية عالية التأثير.

ويبلغ معدل الإشغال في مدينة مصدر 99%، وتضم شركات من أكثر من 90 دولة مع تنوع لافت في قاعدة المستأجرين التي تشمل شركات مدرجة ضمن قائمة فورتشن 500 إلى جانب مشاريع ناشئة في مراحلها الأولى، مما يخلق بيئة ديناميكية فريدة من نوعها.

وتشكل المؤسسات - مثل شركة سيمنز للطاقة، ومجموعة "جي 42"، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، و"ذا كاتاليست" وهي مبادرة مشتركة بين مدينة مصدر وشركة "بي بي" للاستثمار في مجال التكنولوجيا النظيفة - جزءاً لا يتجزأ من منظومة مترابطة تلعب فيها الشراكات دوراً محورياً في تسريع طرح المنتجات ودخول السوق.