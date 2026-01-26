"الشؤون الإسلامية والأوقاف" تنظم برنامجا تدريبيا لأئمة ووعاظ من روسيا الاتحادية

أبوظبي في 26 يناير/ وام/ نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، برنامجًا تدريبيًا وتأهيليًا لنخبةٍ من الأئمة والخطباء والوعاظ من جمهورية روسيا الاتحادية، وذلك ضمن برنامج "تدريب الأئمة والوعاظ الدوليين" الذي تستضيف فيه الهيئة مجموعةً من الكفاءات الدينية من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، لتعزيز كفاءتهم في ممارسة الخطاب الديني القائم على قيم التسامح والتعايش السلمي، وتنمية قدراتهم على مواجهة التيارات الفكرية المتطرفة، التي تستهدف البلدان المستقرة والأوطان الآمنة.

وكرم معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بحضور سعادة أحمد راشد النيادي مدير عام الهيئة والمسؤولين فيها الأئمة المشاركين وذلك في مقر الهيئة بأبوظبي، وشكرهم على حضور هذا البرنامج التدريبي ، مشيدًا بعمق العلاقات بين الإمارات وروسيا الاتحادية في مختلف المجالات.

ودعا الأئمة والخطباء والوعاظ الذين أتموا البرنامج التدريبي إلى المساهمة الفاعلة في تعزيز ثقافة السلام، ومدّ جسور التواصل بين الشعوب، من أجل بناء مجتمعاتٍ يسودها الأمن والاستقرار، ويتحقق فيها التكافل والتعاون لما فيه الخير للإنسانية جمعاء، والحرص على إظهار الوجه المشرق للدين الإسلامي القائم على التسامح والاعتدال، ونبذ جميع أشكال العنف والتطرف، وجعل السلام مبدأً أصيلًا في التعامل والتواصل.

من جانبهم أعرب المشاركون عن تقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة ومبادراتها الإنسانية عالميًا، مبدين إعجابهم بما لمسوه من تعايشٍ وتعاونٍ بين المجتمعات والجاليات على أرضها والذي يعد نموذجًا حضاريًا يحتذى به، مشيدين بمنجزات الهيئة وتجربتها الرائدة في إدارة الشأن الديني بمهنيةٍ ورؤيةٍ متطورة، مؤكدين أن البرنامج أسهم في تطوير وصقل معارفهم الفكرية ومهاراتهم الخطابية والوعظية، وتعزيز قدرتهم على التواصل الفعّال مع مختلف فئات المجتمع.