سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "الشارقة لتقنيات الاتصال" وداتاكانفاس إنترناشيونال وأيه آي كارافان

الشارقة في 26 يناير/ وام/ شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، صباح اليوم "الاثنين"، توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، وداتاكانفاس إنترناشيونال، وأيه آي كارافان، وذلك في مكتب سموه.

وقع مذكرة التفاهم الثلاثية كل من راشد علي آل علي المدير التنفيذي لهيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، ولي فانغ الرئيس التنفيذي لشركة داتاكانفاس إنترناشيونال، وجاف مير مدير التخطيط الإستراتيجي والعلاقات لشركة إيه آي كارافان.

وتنص مذكرة التفاهم على استكشاف فرص التعاون في إنشاء وتشغيل مراكز بيانات ومشاريع بنية تحتية تقنية في الشارقة، وتجهيز خطط عمل والتعاون بين الأطراف لتحقيق أهداف المذكرة، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة الفنية، وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، بما يعزز من مكانة إمارة الشارقة في مجال مراكز البيانات والتقنيات المتقدمة.

وحددت المذكرة أدوار الأطراف المشتركة، والتي ستعمل من خلال فرق عمل مشتركة على التأكد من مطابقة المشاريع للمتطلبات القانونية والإدارية، ودعم ومتابعة العقود الخاصة بالشراكة، إلى جانب الاستفادة ونقل الخبرات في مجالات الاستدامة والبنية التحتية التقنية، وعمل دراسات الجدوى لإنشاء مراكز البيانات، وتوفير الدعم التشغيلي للمشروعات المستقبلية.

وأكدت المذكرة حرص الأطراف الثلاثة على بناء شراكة إستراتيجية طويلة الأمد، تقوم على الابتكار والاستدامة وتكامل الأدوار، بما يعزز جاهزية إمارة الشارقة من حيث البنية التحتية المتطورة، ويدعم توجهاتها نحو الاقتصاد المعرفي، واستقطاب الاستثمارات النوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير منظومة متكاملة تواكب أفضل الممارسات العالمية وتخدم أهداف التنمية في الإمارة.

حضر التوقيع إلى جانب سموه كل من الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وحسن يعقوب المنصوري ، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام.