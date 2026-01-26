المعهد العالمي للابتكار يعتمد "مختبر الابتكار" لنادي الفجيرة للفنون القتالية

الفجيرة في 26 يناير/ وام/ اعتمد المعهد العالمي للابتكار في ولاية ميشيغان الأمريكية “مختبر الابتكار” التابع لنادي الفجيرة للفنون القتالية بشكل رسمي تقديرا لجهوده المستدامة بمجال الابتكار في خطوة تعكس التزام النادي بتعزيز منظومة الابتكار المؤسسي وترسيخ ثقافة البحث والتطوير والمعرفة التطبيقية في القطاع الرياضي.

ونجح "مختبر الابتكار" خلال العام الجاري في تسجيل خمس ملكيات فكرية تعد من أوائل مخرجاته، تصدّرها حصول سعادة نادر أبوشاويش، مدير النادي، على ملكية فكرية بعنوان «دليل نموذج التميز الرياضي المؤسسي»، الذي يهدف إلى دعم تطوير منهجيات التميز والحوكمة والقياس في المؤسسات الرياضية.

كما شملت الملكيات الفكرية المعتمدة ملكية ثانية للمعالج صبري قفصاوي بعنوان «دليل علوم الأداء البشري والطب الرياضي»، وملكية ثالثة للدكتور موح الموح، مدرب الجودو في النادي، بعنوان «دليل نظام التدريب الفردي»، إضافة إلى اعتماد ملكية فكرية باسم إسلام القزاز، مدرب فريق الجودو، عن «دليل منظومة التأسيس المتكاملة للاعب الجودو»، وملكية فكرية لأحمد الغزالي، مدرب فريق الكاراتيه، بعنوان «دليل معادلة نجاح التواصل بين المدرب ولاعب الكاراتيه».

وأكدت أمل الكندي نائب مدير النادي أن اعتماد هذه الملكيات الفكرية لمنتسبي النادي تأتي انسجامًا مع توجهات دولة الإمارات في دعم الابتكار وتمكين المؤسسات من تطوير أدواتها ومنهجياتها وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الرياضية، وتحسين بيئات العمل، وتقديم مخرجات نوعية ذات أثر مستدام.

وأشارت إلى أن هذه الملكيات تمثل مرحلة تأسيسية لمسار إنتاج معرفي مؤسسي، يهدف إلى توثيق الخبرات الفنية، وتطوير الأدلة الإرشادية المتخصصة، وتحويل التجارب العملية إلى أدوات قابلة للتطبيق والقياس، بما يخدم المدربين واللاعبين والكوادر الفنية والإدارية، ويعزز كفاءة البرامج التدريبية وجودة الأداء.

من جهتها أكدت المهندسة مريم مصطفى رئيسة لجنة الابتكار ومراقبة الجودة في نادي الفجيرة للفنون القتالية مواصلة دعم «مختبر الابتكار» وتوسيع نطاق عمله ليكون منصة لتطوير المبادرات النوعية، وتعزيز الشراكات المعرفية، واستدامة الابتكار في بيئة رياضية تنافسية تسهم في رفع مؤشرات الأداء وتحقيق الأثر المجتمعي.

يذكر أن شهر الابتكار في الإمارات ينطلق في الأول من فبراير المقبل ويشهد تنفيذ مبادرات متنوعة في الابتكار.

ويُعد المعهد العالمي للابتكار جهة دولية متخصصة في الاعتماد المؤسسي والشهادات المهنية في مجال الابتكار، حيث يقدم برامج ومعايير لقياس نضج الابتكار وتطوير قدرات المؤسسات والأفراد، وتعزيز التنافسية وتحويل الأفكار الابتكارية إلى نتائج ملموسة. ويأتي اعتماد مختبرات الابتكار ضمن برامج المعهد المعتمدة، بما يعزز الثقة في تصميم المختبرات وآليات تشغيلها وقدرتها على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسات.