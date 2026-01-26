شرطة أبوظبي تنفذ ورشا توعوية في المدن العمالية

أبوظبي في 26 يناير/ وام/ نفذت مديرية المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، مبادرة توعوية لتعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها لدى فئة العمال، وتوعيتهم حول أساليب الاحتيال الإلكتروني وذلك ضمن الحملة الإعلامية التوعوية "خلك حذر"، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن الرقمي وحماية أفراد المجتمع من أساليب الاحتيال الحديثة .

وتضمنت المبادرة تنظيم سلسلة من الورش التوعوية في المدن والسكنات العمالية، هدفت إلى رفع مستوى الوعي الأمني والوقائي، والوقاية من المخاطر المختلفة، بما يسهم في تعزيز الأمان المجتمعي وترسيخ السلوكيات الإيجابية الداعمة للاستقرار والسلامة العامة.

وأكد العميد سالم عاضة البقمي مدير مديرية المناطق الخارجية، أن تنفيذ الورش يأتي انسجامًا مع نهج شرطة أبوظبي الرامي إلى نشر ثقافة الالتزام بالقوانين، ورفع مستوى الوعي الوقائي لدى مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على فئة العمال اهتمامًا خاصًا لكونها من الشرائح التي تتطلب برامج توعوية متخصصة ومستمرة، مشددًا على أهمية تعزيز منظومة التعاون مع الشركاء المعنيين، بما يسهم في الارتقاء بمستويات السلامة وجودة الحياة في المدن العمالية، مشيرًا إلى حرص شرطة أبوظبي على تقديم الرسائل التوعوية بأساليب مبسطة وبمختلف اللغات لضمان وصولها بفاعلية.

وأوضح الرائد سالم خويتم الراشدي مدير فرع الشؤون العمالية في مديرية المناطق الخارجية، أن الورش شملت برامج تعريفية بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وآليات التصرف السليم في حالات الطوارئ، إلى جانب توزيع مطبوعات إرشادية تسهم في تعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة، وترفع مستوى الوعي لدى العمال بحقوقهم وواجباتهم.