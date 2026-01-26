"الوطني الاتحادي" يستضيف غدا منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط

أبوظبي في 26 يناير/ وام/ تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تنطلق غدا "الثلاثاء" في مقر المجلس الوطني الاتحادي، أعمال الدورة الثانية من منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي تستضيفه دولة الإمارات بتنظيم من المجلس الوطني الاتحادي، تحت عنوان: "تمكين المرأة من أجل مجتمعات متماسكة وشاملة: من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط"، بمشاركة رؤساء برلمانات ووفود برلمانية ومنظمات مجتمعية إقليمية ودولية من دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة الأورو متوسطية.

وتترأس المنتدى سعادة مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة الدورة الثانية للمنتدى، وتلقي كلمة ترحيبيه في افتتاح المنتدى.

كما يلقي كلمات كل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعادة منى المري نائب رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وسعادة حصة تهلك وكيل مساعد لقطاع التنمية الاجتماعية وزارة الأسرة، ومعالي جوليو تشنتيميرو رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط و معالي مارينكو تشافارا رئيس مجلس النواب في الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك، ومعالي لحسن حداد نائب رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، ومعالي الدكتورة صاحبة غفاروفا رئيسة المجلس الوطني لجمهورية أذربيجان ورئيسة الجمعية البرلمانية الآسيوية، ومعالي الدكتورة توليا آكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ومعالي ميموناتـو إبراهيمـا رئيسة برلمان الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

ويتضمن جدول أعمال المنتدى عقد أربع جلسات عمل، الأولى بعنوان " تعزيز تمكين المرأة في المجالين الاقتصادي والسياسي"، تديرها سعادة سهير العلي نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط ورئيسة اللجنة الدائمة الثانية.

ويلقي كلمات خلال هذه الجلسة كل من سعادة بيدرو روكي نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط ورئيس اللجنة الدائمة الثالثة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، وسعادة نصرت غني نائب رئيس مجلس العموم في المملكة المتحدة، ويتحدث فيها سعادة إيفا هامل الممثلة المقيمة للبنك الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة الدكتور معز دريد المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية.

وتعقد الجلسة الثانية بعنوان "أهمية دعم المرأة في مجالات التعليم والصحة والاستدامة البيئية"، تديرها سعادة مريم بن ثنيه النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، وتلقي خلالها كلمة سعادة م. علياء الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة وزارة التغير المناخي والبيئة، ويتحدث خلالها سعادة بيرانجير بويل المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة د.جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين ورئيس الشبكة البرلمانية للنساء البرلمانيات في أفريقيا والعالم العربي، وسعادة توبا دورغوت نائبة رئيس منتدى النساء البرلمانيات لدى برلمان البحر الأبيض المتوسط.

ووفق جدول أعمال المنتدى، ستعقد بعد غد "الأربعاء"، الجلسة المنظمة في إطار رئاسة برلمان البحر الأبيض المتوسط لآلية التنسيق التابعة للأمم المتحدة للمنظمات البرلمانية المعنية بمكافحة الإرهاب، وسيتم خلالها إلقاء كلمات لسعادة كل من: مريم بن ثنيه رئيسة منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والدكتورة حمدة السليطي نائبة رئيس مجلس الشورى في دولة قطر، وكلوديانا سباهيو نائبة رئيس برلمان ألبانيا، وريتا سوبرمان مقررة برلمان البحر الأبيض المتوسط المعنية بمكافحة الإرهاب ورئيسة آلية التنسيق التابعة للأمم المتحدة للمنظمات البرلمانية المعنية بمكافحة الإرهاب.

وتعقد الجلسة الثالثة بعنوان "دور المرأة في مكافحة الإرهاب ومنع ومكافحة التطرف العنيف "، تديرها سعادة السفيرة كارمن جي. كانتور نائب المدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتلقي خلالها كلمة سعادة جوانا ليما الرئيسة الفخرية والمؤسسة لمنتدى النساء البرلمانيات لدى برلمان البحر الأبيض المتوسط، ويتحدث خلال هذه الجلسة: السيدة بخيتة الرميثي، المدير التنفيذي لمركز منارة للتعايش والحوار، وسعادة ناتاليا بيليبف مسؤولة شؤون النوع الاجتماعي في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وسعادة آشلي سي. سوبرامانيان، المديرة بالإنابة لشبكة الجمعيات الخيرية والأمن.

وتعقد الجلسة الرابعة بعنوان "العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي المرتبط بالإرهاب"، وتديرها سعادة سارة محمد فلكناز مقررة لجنة الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية في المجلس الوطني الاتحادي ، وتلقي خلالها كلمة سعادة العقيد دانه المرزوقي المدير العام لمكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية، ويتحدث خلالها سعادة فاني موسوكورا شانتال نائب رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية كوت ديفوار ورئيسة رابطة البرلمانيات في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ولسيدة فالنتينا برناسكوني رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بعد ذلك يلقي سعادة مارتن تشونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي كلمة حول: "مستقبل منتديات المرأة: كيف يمكن للنساء أن يقدن ويلهمن في أوقات الانقسام"، وتلقي كلمة سعادة مريم بن ثنيه رئيسة منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط حول:" الاستنتاجات وخارطة الطريق المستقبلية".

