المكتب الإعلامي لحكومة عجمان يختتم برنامج "الجاهزية الإعلامية"

عجمان في 26 يناير/ وام/ اختتم المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، أعمال الحزمة الثانية من برنامج "الجاهزية الإعلامية"، التي نظمت تحت عنوان "إتقان التنفيذ.. الإعلام التشغيلي وتحليل الأداء"، بهدف تطوير القدرات التشغيلية للقيادات التنفيذية ومديري الإدارات في القطاع الإعلامي، وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة متطلبات العمل الإعلامي وسط بيئة تتسم بالتسارع والتغير المستمر.

ويندرج البرنامج ضمن برنامج "الكفاءات الإعلامية"، الذي أطلقه الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، ويهدف إلى تطوير مهارات الكوادر الإعلامية، ضمن رؤية متكاملة لتمكين الإعلام الحكومي من مواكبة التحولات الحديثة.

واستهدفت أعمال الحزمة الثانية من برنامج "الجاهزية الإعلامية"، بناء مهارات عملية متقدمة في إدارة الحملات الإعلامية وتحليل الأداء واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى وقياس الأثر، وذلك عبر محاكاة تطبيقية وورش عمل تخصصية وتدريبات عملية مكثفة نظرياً وتطبيقياً.

وركّز البرنامج على مفاهيم الإعلام التشغيلي، وبناء العلاقات الإعلامية والتحالفات الاستراتيجية، وإدارة المراسلات والبيانات الصحفية، إضافة لتطوير فهم معمّق لمؤشرات الأداء الإعلامي وآليات إعداد التقارير التنفيذية، بما يحقق نتائج ملموسة قابلة للقياس، وتعزيز كفاءة الإدارات الإعلامية في الجهات الحكومية.

وخرج المشاركون بحزمة من المهارات التي تمكنهم من قيادة فرق العمل الإعلامية نحو إنتاج محتوى يحقق أثراً إيجابياً قابلاً للقياس، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية لحكومة عجمان.

وقالت أمل البلوشي مدير إدارة التطوير الإعلامي في المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، إن برنامج "الجاهزية الإعلامية" يؤكد التزام المكتب بترجمة رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة إعلامية حكومية تتسم بالمرونة والابتكار.

وأكدت أن البرنامج يجسد توجهات المكتب الإعلامي نحو بناء منظومة إعلامية حكومية قادرة على الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ بكفاءة عالية، لافتاً إلى أن التركيز على الإعلام التشغيلي وتحليل الأداء يمثل ركيزة أساسية لضمان فاعلية الرسالة الإعلامية وتحقيق الأثر الملموس.

وأضافت أن الاستثمار في تطوير الكفاءات الإعلامية وتمكين القيادات من أدوات القياس والتحليل والتقنيات الحديثة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي يرفع جودة المحتوى الإعلامي ويعزز جاهزية الجهات الحكومية للتعامل مع مختلف المتغيرات، مؤكدةً استمرار المكتب الإعلامي لحكومة عجمان في إطلاق برامج نوعية تدعم تطور الإعلام الحكومي، وترسخ دوره كشريك فاعل في تحقيق التنمية الشاملة في الإمارة.