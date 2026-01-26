ولي عهد الفجيرة يستقبل سفيري الأردن وفلسطين

الفجيرة في 26 يناير/ وام/ استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، كلًّا على حدة، سعادة ماجد ثلجي القطارنة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة، وسعادة عبير الرمحي، سفيرة دولة فلسطين لدى الدولة.

ورحّب سموه بالسفيرين اللذين قدما للسلام على سموه، متمنيًا لهما دوام التوفيق والنجاح في أداء مهام عملهما .وجرى استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث آفاق التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة في مختلف المجالات.

وأشاد السفيران بما تشهده إمارة الفجيرة ودولة الإمارات من تطور ونهضة شاملة على المستويات كافة.

حضر اللقاءين سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.