الشيخة جميلة القاسمي تشهد تحقيق أمنيات 35 يتيماً عبر "سدرة الأمنيات"

الشارقة في 26 يناير/ وام/ شهدت سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، تحقيق مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي أمنيات 35 من الأبناء الفاقدي الأب، وذلك ضمن مبادرة «إسعاد الأيتام» ومشروع «سدرة الأمنيات»، في مبادرة إنسانية هدفت إلى إدخال الفرح إلى قلوب الأبناء وتعزيز صحتهم النفسية وجودة حياتهم، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الأمنيات المحققة ضمن المشروع إلى 3,934 أمنية.

وجسدت المبادرة قيمة القرب الإنساني من خلال مشاركة الأبناء لحظات الفرح وتحقيق تطلعاتهم البسيطة، بما يعزز مفهوم إسعاد اليتيم كركيزة أساسية في منظومة التمكين الشامل، ويسهم في بناء ذكريات إيجابية تدعم نموهم النفسي والاجتماعي، ضمن جهود المؤسسة المستمرة لصناعة أثر إنساني مستدام.

وثمّنت منى بن هده السويدي، المدير العام لمؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، مشاركة سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي الأبناء هذه المبادرة الإنسانية، مؤكدة أن المؤسسة ماضية في تطوير مبادرة إسعاد الأيتام بالشراكة مع المجتمع، ضمن منظومة متكاملة من المبادرات التي تضمن استدامة الفرح وتحقيق أثر إيجابي طويل المدى في حياة الأبناء وأسرهم.

وأضافت أن مشروع «سدرة الأمنيات» يجسد رؤية المؤسسة في صناعة الفرح الحقيقي، انطلاقاً من إيمانها بأن إسعاد الأبناء الفاقدي الأب لا يقتصر على تلبية احتياجاتهم الأساسية، بل يشمل الاهتمام بمشاعرهم وأحلامهم الصغيرة، بما يعزز شعورهم بقيمتهم ومكانتهم في المجتمع.