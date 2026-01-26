800 مليون درهم صادرات اللحوم الأسترالية إلى الإمارات

دبي في 26 يناير /وام/ بلغت صادرات اللحوم الأسترالية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 800 مليون درهم خلال عام 2025، فيما سجلت الصادرات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رقماً قياسياً بلغ 5.5 مليار درهم، ما يعكس تنامي الطلب الإقليمي على اللحوم الأسترالية.

وقال دارن واتسون، المدير الإقليمي لمنظمة اللحوم والماشية الأسترالية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال فعاليات اليوم الأول من جلفود المقام في دبي، إن دولة الإمارات تمثل أحد أهم الأسواق الاستراتيجية للحوم الحمراء الأسترالية، مشيراً إلى أن قيمة الصادرات إلى الدولة بلغت 316 مليون دولار أسترالي أي نحو 800 مليون درهم في عام 2025، مقارنة بـ236 مليون دولار أسترالي في عام 2024، في حين وصلت صادرات أستراليا من اللحوم الحمراء إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.2 مليار دولار أسترالي خلال الفترة ذاتها.

وأوضح واتسون أن منظمة اللحوم والماشية الأسترالية تُعد من الجهات العالمية الرائدة في مجالات البحث والتطوير والتسويق، حيث تستثمر نحو 320 مليون دولار أسترالي سنوياً نيابة عن منتجي الأبقار والأغنام والماعز، بهدف دعم الابتكار، وفتح أسواق جديدة، وبناء الطلب العالمي على اللحوم الحمراء الأسترالية.

وأشار إلى مشاركة 32 شركة أسترالية مصدّرة للحوم الحمراء، في جلفود 2026 وعلى مساحة عرض تقارب 720 متراً مربعاً، أي ما يعادل ضعف المساحة المسجلة في الدورة الماضية، وهو ما يعكس مستوى الالتزام العالي والرغبة المتزايدة لدى المصدرين الأستراليين في تعزيز حضورهم داخل السوق الإماراتية.

وأكد واتسون أن المعرض بات يشكل منصة عالمية تتجاوز الإطار الإقليمي، إذ يجمع شركات ومشترين من أوروبا والمملكة المتحدة وأمريكا الشمالية وآسيا وشبه القارة الهندية، ما يتيح للمصدرين الأستراليين فرصة الالتقاء بعدد كبير من الشركاء التجاريين من مختلف الدول في موقع واحد، سواء للحفاظ على علاقات قائمة أو لتأسيس شراكات جديدة.

ولفت إلى أن منظمة اللحوم والماشية الأسترالية تعمل مع مختلف أسواق مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب أسواق أوسع في الشرق الأوسط تشمل تركيا والعراق والمغرب ولبنان والأردن، فضلاً عن التوسع في شبه القارة الهندية، إضافة إلى التواجد في المملكة المتحدة وأوروبا، مؤكداً أن أستراليا تُعد من بين الدول القليلة التي تمتلك قدرات إنتاجية ومعايير عالمية متقدمة تمكّنها من التصدير إلى أكثر من 100 سوق حول العالم.

وبشأن آفاق عام 2026، أوضح واتسون أن التركيز ينصب على تعزيز القيمة المضافة والطلب على المنتجات عالية الجودة من اللحوم، لافتاً إلى أن دولة الإمارات، بما تمتلكه من قطاع سياحي متطور، ومطاعم راقية، وفنادق عالمية، تشكل بيئة مثالية لنمو الطلب على اللحوم الأسترالية.