وزير الاقتصاد والسياحة يبحث مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة تعزيز الشراكة

مدريد في 26 يناير/ وام/ أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون وإقامة شراكات متنوعة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في مختلف القطاعات والأنشطة السياحية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة بترسيخ مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية رائدة ودعم جهود التنمية السياحية المستدامة إقليمياً ودولياً.

جاء ذلك خلال لقاء ثنائي عقده معالي عبدالله بن طوق المري مع سعادة شيخة ناصر النويس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، على هامش مشاركة معاليه في المعرض السياحي الدولي "فيتور مدريد 2026" FITUR في العاصمة الإسبانية.

وأشار إلى أن الاجتماع يمثل خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات ومنظمة الامم المتحدة للسياحة، خاصة في مجالات حلول السياحة الذكية والمستدامة، والتطوير والترويج للوجهات السياحية الجديدة، والتعليم والتدريب المهني السياحي، بما يسهم في تعزيز الدور المحوري للإمارات في إطار المنظمات الدولية، وكذلك رفع تنافسية القطاع السياحي الإماراتي، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة، وبما يعكس التزام الجانبين بتطوير قطاع سياحي متطور ومبتكر ومستدام على المستوى العالمي.

واستعرض معاليه رؤية دولة الإمارات في تطوير وتنمية قطاعها السياحي، وكذلك بناء منظومة سياحية أكثر تكاملاً مع العالم، كما تطرق معاليه إلى المبادرات والسياسات الجديدة التي تتبناها دولة الإمارات على مستوى القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي وجعله أكثر استدامة إقليمياً ودولياً، وذلك تماشياً مع مستهدفات "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031".

وقالت سعادة شيخة ناصر النويس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة: "بصفتي مواطنة إماراتية، أعتزّ بالمكانة العالمية المتقدمة التي رسّختها دولة الإمارات كمركز عالمي مؤثر في السياحة والاقتصاد، حيث قدمت تجربة رائدة ومتفردة تؤكد أن الطموح المدروس، والشراكات الاستراتيجية، والتعاون الدولي الفعال هي ركائز أساسية لبناء قيمة مستدامة تتجاوز الحاضر إلى المستقبل".

وأضافت : "عقب مباحثاتي مع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، خلال معرض فيتور، تتطلع منظمة الأمم المتحدة للسياحة إلى تعزيز التعاون والشراكة مع وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما ستعمل المنظمة على تعزيز التواصل مع شركائها على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، لتبادل أفضل الممارسات والخبرات التي اعتمدتها دولة الإمارات لتطوير وجهاتها السياحية وتعزيز جاذبيتها للمواهب وخلق بيئة محفزة للابتكار السياحي، بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية في تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للسياحة 2031".

وأكدت سعادتها أن دعم دولة الإمارات لجهود المنظمة يمثل خطوة استراتيجية مهمة تسهم في تنفيذ برامج عملية تُحدث تأثيراً ملموساً على تطوير الوجهات السياحية والمجتمعات المحلية، بما يعزز التنمية السياحية المستدامة، ويعكس دور الإمارات المحوري في دعم التعاون الدولي لبناء قطاع سياحي تنافسي ومستدام على المستويين الإقليمي والعالمي.

وناقش الاجتماع آليات تطوير مسارات الشراكة ودفعها نحو آفاق أوسع في مجالات السياحة والضيافة، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يسهم في تقديم تجارب سياحية فريدة ومستدامة، وكذلك عدد من المشاريع المستقبلية مع منظمة الامم المتحدة للسياحة، لا سيما في مجالات التعليم والتدريب المهني وتطوير المقاصد السياحية المستدامة والمقاصد السياحية العائلية.

يُذكر أن وزارة الاقتصاد والسياحة وقَّعت اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة في يونيو 2024، لتطوير الخدمات الرقمية التي تقدمها المنظمة خلال الاجتماعات الرسمية، حيث تهدف المذكرة إلى تعزيز التحول الرقمي بالمنظمة وزيادة كفاءة وإدارة اجتماعات ولقاءات المنظمة، وتقديم المزيد من الخدمات المتقدمة مثل التصويت الإلكتروني، والتسجيل الرقمي في فعاليات وأحداث المنظمة.