صقر غباش يستقبل رئيس اللجنة البرلمانية المعنية بالمناخ والبيئة في البرلمان الإيطالي

أبو ظبي في 26 يناير/ وام/ استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، سعادة ياكوبو موروني رئيس اللجنة البرلمانية الإيطالية المعنية بالمناخ والبيئة والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة الى الدولة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الإيطالي، ومنها التعاون والتنسيق بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية، بما يعزز التعاون والتنسيق القائم بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا في المجالات كافة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية التعاون البرلماني في التصدي للتحديات العالمية مثل تغير المناخ، والتحولات في مجال الطاقة، والأمن الغذائي، والحوكمة الرقمية. وجدد الطرفان التزامهما بتفعيل دورهما ضمن الأطر البرلمانية الدولية، سيما الاتحاد البرلماني الدولي، والعمل على تعزيز قيم الحوار، والتعايش، والمسؤولية المشتركة من خلال الدبلوماسية البرلمانية.

كما أكدا أن الشراكة بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الإيطالي تمثل نموذجا للتعاون البرلماني البناء الهادف إلى نشر وتعزيز قيم التفاهم المتبادل المتعدد الأطراف، وإرساء ركائز السلام والتنمية المستدامة على المستوى الدولي.

حضر اللقاء سعادة كل من: سارة فلكناز، رئيسة مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية، ومروان المهيري ، وسعيد العابدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ، وسعادة عفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وفي بداية اللقاء رحب معالي صقر غباش بسعادة ياكوبو موروني-رئيس اللجنة البرلمانية الإيطالية المعنية بالمناخ والبيئة والوفد المرافق له ، مؤكدا على أن هذه الزيارة تعكس متانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا، والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود من التعاون والاحترام المتبادل التأكيد على أهمية استمرار تطور العلاقات الثنائية، السياسية والاقتصادية والبرلمانية، بما يواكب الزخم المتنامي الذي تشهده الشراكة بين البلدين، وبما يعزز المصالح المشتركة للشعبين الصديقين في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأشار إلى أن العلاقات البرلمانية تمثل ركيزة أساسية في هذا المسار، لا سيما في ضوء توقيع اتفاقية تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب الإيطالي في يناير 2009، والتي أرست إطاراً مؤسسياً مستداماً لتبادل الخبرات التشريعية وتعزيز الحوار البرلماني بين الجانبين.

وتطرق معالي صقر غباش إلى ملف المناخ والبيئة مؤكدا انه بات اليوم جزءاً من معادلة الأمن الاقتصادي والغذائي والمائي، وأن دولة الإمارات تتعامل معه كمسار تنموي يُنتج فرصاً واستثمارات وابتكاراً، لا كالتزام سياسي فقط، مشيرا إلى أن دولة الإمارات اعتمدت استراتيجية “الحياد المناخي 2050” كإطار وطني شامل لتوجيه التحول الاقتصادي منخفض الانبعاثات وتعزيز تنافسية الدولة على المدى الطويل .

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تتبنى سياسات طاقة واضحة ضمن استراتيجية الطاقة 2050، التي تستهدف مضاعفة/تعزيز مساهمة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة، مع خطط استثمارية كبيرة حتى 2030 لدعم أمن الطاقة والاستدامة.

وأعرب سعادة ياكوبو موروني رئيس اللجنة البرلمانية الإيطالية المعنية بالمناخ والبيئة ، عن شكره العميق لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظي به الوفد في دولة الإمارات. وأشاد بالصداقة القوية التي تربط بين البلدين، مؤكداً حرص إيطاليا على تطوير هذه العلاقة بما يعكس الروابط التاريخية المتينة بين الشعبين.