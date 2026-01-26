مستشفى القاسمي يحصد شهادة "LEED" البلاتينية في كفاءة الطاقة والاستدامة

دبي في 26 يناير/ وام/ حصل مستشفى القاسمي بالشارقة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي"LEED" من مجلس المباني الخضراء الأمريكي "USGBC"، محققاً التصنيف البلاتيني الذي يعد أعلى مستويات الاعتماد العالمية في المباني الخضراء، ليصبح بذلك أول مستشفى حكومي في الدولة يحقق هذا الإنجاز النوعي.

وأكد الدكتور عارف النورياني، مدير مستشفى القاسمي بالشارقة، أن حصول المستشفى على هذا التصنيف العالمي في مجال الاستدامة، يمثل ثمرة جهود تكاملية لفريق العمل واعتماد أفضل الممارسات الدولية في تصميم وتشغيل المرافق الصحية.

وأضاف : "نولي في مستشفى القاسمي أهمية كبيرة لتوفير بيئة علاجية آمنة وصحية ومستدامة، وانعكست هذه الرؤية في تطوير أنظمة تشغيل متقدمة تسهم في تعزيز راحة المرضى والزوار والموظفين وحماية البيئة. وسنواصل الاستثمار في التقنيات الخضراء بدعم من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة على أسس مستدامة للأجيال القادمة".

من جانبه، أكد وحيد الملا، مدير إدارة المرافق والخدمات الإدارية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هذا الاعتماد العالمي يجسد التزام المؤسسة بتطوير بنية تحتية صحية مستدامة وفق أعلى المواصفات البيئية الدولية، موضحاً أن تحقيق التصنيف البلاتيني يعكس تبني المؤسسة لنهج متكامل في إدارة المرافق يركز على رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وتقليل الانبعاثات وتحسين جودة البيئة الداخلية .

وقال إن هذا الإنجاز يعزز دور المؤسسة في دعم مستهدفات الاستدامة الوطنية والتحول نحو مرافق صحية ذكية، بما يواكب استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 وترسيخ نموذج رائد للرعاية الصحية المستدامة على مستوى المنطقة والعالم.

وتغطي شهادة "LEED" مجموعة شاملة من المعايير تشمل كفاءة الطاقة وإدارة الموارد المائية وجودة البيئة الداخلية والتصميم المستدام وتقليل البصمة الكربونية. ويعكس تحقيق التصنيف البلاتيني قدرة مستشفى القاسمي على تطبيق أرقى معايير الأداء البيئي والتشغيلي.

ويرسخ هذا الإنجاز مكانة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية جهة رائدة في دفع مسيرة التحول نحو منشآت صحية صديقة للبيئة، تسهم في دعم جودة الحياة والاستدامة الاقتصادية والبيئية طويلة المدى، انسجاماً مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات ومستهدفات التنمية المستدامة.