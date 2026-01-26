رئيس الدولة يشهد حفل تخريج الدورتين الـ 50 للمرشحين والأولى للمرشحين الجامعيين من كلية زايد الثاني العسكرية في العين

العين في 26 يناير/ وام/ شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم حفل تخريج الدورة الـ 50 للمرشحين والدورة الأولى للمرشحين الجامعيين من كلية زايد الثاني العسكرية في منطقة العين.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الخريجين، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم العسكرية المقبلة لخدمة الوطن والدفاع عن مكتسباته وتجسيد القيم الأصيلة لدولة الإمارات في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، وتعزيز النهج الإنساني للدولة على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما وجه سموه الشكر إلى قائد الكلية وهيئة التدريس وجميع العاملين في كلية زايد الثاني العسكرية لجهودهم التي بذلوها..مؤكدا أهمية الدور الذي تقوم به الكليات العسكرية في الدولة في رفد القوات المسلحة بكفاءات نوعية مؤهلة بالعلوم والمعارف النظرية والعملية.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات، وتضمن العرض العسكري وكلمة لقائد الكلية ثم قام صاحب السمو رئيس الدولة بتكريم المتفوقين من الخريجين، بعدها أدى الخريجون القسم والتقطت لهم الصور التذكارية مع سموه.

حضر الحفل..سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي محمد بن مبارك المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وعائلات الخريجين والضيوف.