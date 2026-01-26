72 شركة هولندية تشارك في جلفود 2026

دبي في 26 يناير /وام/ تشارك 72 شركة هولندية في معرض جلفود 2026 ، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام الهولندي بالسوق الإماراتية والأسواق الإقليمية في قطاع الأغذية والمشروبات.

وقالت كارولين كرامر، المدير العام لشركة Orange Exhibition Management والمسؤولة عن تنظيم الجناح الهولندي لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن المشاركة الهولندية هذا العام تتوزع بين مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، حيث تشارك الغالبية في مركز دبي التجاري العالمي، فيما يشارك نحو 20 شركة في موقع مدينة إكسبو دبي.

وأوضحت أن الجناح الهولندي يضم 27 شركة متخصصة في قطاعات اللحوم ومنتجات الألبان، إلى جانب شركات عاملة في قطاعات المشروبات والأغذية المتنوعة، مشيرة إلى أن الشركات المشاركة في مركز دبي التجاري العالمي تركز بشكل رئيسي على الألبان واللحوم والمأكولات البحرية والمشروبات.

وأشارت إلى أن هولندا تشارك في معرض جلفود منذ نحو 25 عاماً، وتحرص على التواجد السنوي لما يتمتع به المعرض من طابع دولي ومكانة متنامية على خريطة المعارض العالمية، لافتة إلى أن المشاركة الهولندية شهدت هذا العام زيادة بنسبة 50% في المساحات مقارنة بالدورات السابقة فيما ارتفع عدد الشركات إلى 72 مقارنة بـ65 في الدورة السابقة.

وأضافت أن المنتجات الهولندية، ولا سيما منتجات الألبان مثل الأجبان، تحظى بسمعة عالمية بفضل جودتها العالية وموثوقيتها، مؤكدة أن الشركات الهولندية ترى في الإمارات منصة مثالية لتوسيع أعمالها وبناء شراكات طويلة الأمد مع أسواق المنطقة.

وأكدت أن دبي تمثل مركزاً تجارياً محورياً يربط بين آسيا وأوروبا، إضافة إلى دورها كبوابة رئيسية لأسواق دول الخليج، ما يمنح المشاركة في جلفود أهمية استراتيجية للشركات الهولندية.