مزارع العين تعتزم زيادة إنتاجها إلى 550 مليون بيضة سنويًا

دبي في 26 يناير /وام/ أعلنت مجموعة مزارع العين اليوم، عن خطة استراتيجية لتحقيق توسّع كبير بأكثر من الثلث في إنتاجها للبيض خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتلبية الطلب المتنامي على الأغذية المنتَجة محلياً، ليرفع توسّعها الإنتاجي الجاري مساهمتها إلى تأمين ربع الاستهلاك الوطني من البيض في دولة الإمارات خلال السنوات الثلاث المقبلة، عبر زيادة طاقتها الإنتاجية المحلية من 400 مليون بيضة إلى 550 مليون بيضة سنويًا.

جاء الإعلان عن التوسعة خلال المشاركة في "معرض جلفود 2026" الذي يُقام في موقعين هما مركز دبي التجاري العالمي وإكسبو دبي، وذلك في خطوة استراتيجية تعزّز مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي في الدولة وتلبّي الطلب المتنامي على الأغذية المنتَجة محلياً.

وأكد حسان صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مزارع العين، أن التوسّع الاستراتيجي سيرفع القدرات الإنتاجية المحلية بما يتيح للمجموعة الإسهام في تزويد ربع الاستهلاك الوطني من البيض عند اكتمال المشروع، قائلًا إن هذه الخطوة تعكس التزام المجموعة بدعم الأمن الغذائي عبر الاستثمار في القدرات المحلية المستدامة، وتوفير غذاء طازج عالي الجودة للأسَر في دولة الإمارات على نطاق واسع.

وأوضح أن الاستهلاك السنوي من البيض في دولة الإمارات يناهز ملياري بيضة، في ظل تعداد سكاني يقارب 11 مليون نسمة ومتوسط استهلاك يصل إلى نحو 200 بيضة للفرد سنوياً، ما يستدعي مواصلة تطوير القدرات الإنتاجية محلياً تماشياً مع نمو الطلب.

وبدأت مجموعة مزارع العين تنفيذ أعمال التوسّع بالفعل، لتشمل تطوير وتحديث 21 موقع إنتاج في مدينة العين، وتشييد مبنى جديد لتخزين البيض، وتركيب خطوط ومعدات إنتاجية حديثة، إلى جانب تخصيص منشأة لوجستية ومستودع جديد بالكامل في جبل علي بدبي، بهدف تعزيز كفاءة سلسلة التوزيع الشاملة من الإنتاج حتى التسليم.

ووفق المجموعة تنسجم هذه التوسّعات مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتدعم التوجّه نحو تعزيز القدرات الإنتاجية الغذائية المحلية، في ظل التقلبات التي تشهدها سلاسل الإمداد عالمياً، بما يضمن جودة المنتج الطازج ومرونة الإنتاج، ويُسهم في تحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.

من جانبها، قالت ميلانا بوسكوفيك، رئيسة التسويق وتطوير البحوث في مزارع العين، لوكالة أنباء الإمارات"وام"، على هامش اليوم الأول للمعرض، إن المشاركة في جلفود 2026 تمثّل محطة مهمة للمجموعة، لا سيما مع انعقاد المعرض في موقعين للمرة الأولى.

وأضافت أن الإعلان عن زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 550 مليون بيضة سنوياً خلال ثلاث سنوات يُعدّ علامة فارقة في مسيرة المجموعة، بما يعزّز مساهمتها في تلبية الطلب المحلي، ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي في دولة الإمارات.