"أنت تهمنا" مبادرة مجتمعية لبلدية دبا

دبا في 26 يناير/ وام/ نظمت بلدية دبا فعالية "أنت تهمنا" ضمن مبادراتها المجتمعية لعام الأسرة .

وهدفت الفعالية إلى ترسيخ مفاهيم الترابط الأسري والمجتمعي، من خلال تقديم فحوصات طبية عامة لموظفي البلدية والمراجعين، بما يسهم في نشر ثقافة الوقاية والاهتمام بالصحة العامة، وتعزيز بيئة عمل ومجتمع أكثر وعيا وتماسكا.

وأكد سعادة المهندس حسن سالم اليماحي، مدير عام بلدية دبا، أن هذه المبادرة تأتي ضمن التوجه الإستراتيجي للبلدية لبناء بيئة عمل صحية ومستدامة، والارتقاء بجودة الحياة الوظيفية والمجتمعية، مشيرًا إلى أن صحة الإنسان تمثل أولوية ومحورًا أساسيًا في تحقيق التميز المؤسسي.

وأوضح أن الفعالية تنسجم مع مستهدفات عام الأسرة، وتعكس التزام بلدية دبا بالمسؤولية المجتمعية .