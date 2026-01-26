طقس الغد صحو غائم جزئياً رطب ليلاً

أبوظبي في 26 يناير/ وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والشمالية يصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الغربية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها شمالية غربية – شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:57، والجزرالأول عند الساعة 13:40.

وفي بحر عمان خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 17:38، والمد الثاني عند الساعة 03:18، والجزر الأول عند الساعة 10:28، والجزر الثاني عند الساعة 22:06.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 18 85 30

دبي 24 19 70 35

الشارقة 24 16 85 35

عجمان 23 18 80 35

أم القيوين 24 15 85 35

رأس الخيمة 23 15 80 30

الفجيرة 24 19 80 30

العـين 24 14 85 35

ليوا 24 13 85 30

الرويس 23 15 80 35

السلع 22 14 80 35

دلـمـا 21 16 90 30

طنب الكبرى / الصغرى 23 18 85 40

أبو موسى 23 18 85 40