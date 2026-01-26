"الشارقة للنقل البحري" و" ماساتشوستس البحرية" تعززان تعاونهما الدولي

الشارقة في 26 يناير/ وام /وقّعت أكاديمية الشارقة للنقل البحري و"أكاديمية ماساتشوستس البحرية"، اليوم، مذكرة تفاهم بمقرها بمدينة خورفكان، تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات التعليم البحري والتدريب والبحث العلمي.

ووقع المذكرة الدكتور هاشم الزعابي مدير الأكاديمية، واللواء البحري وفرانسيس ماكدونالد رئيس أكاديمية ماساتشوستس البحرية وذلك في إطار التزام الجانبين بتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي الدولي وتبادل الخبرات ودعم جودة التعليم البحري وفق المعايير الدولية.

وتهدف المذكرة إلى إرساء إطار للتعاون في تطوير الاستراتيجيات وخطط العمل المشتركة بما يدعم التعليم البحري عالي الجودة ويسهم في إعداد الطلبة وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل البحري العالمي، كما تشمل البرامج الأكاديمية والتدريب البحري المهني والبحث العلمي والتعليم المستمر.

وعلى هامش توقيع المذكرة قام وفد من طلبة أكاديمية ماساتشوستس البحرية بجولة تعريفية في حرم أكاديمية الشارقة للنقل البحري اطلعوا خلالها على المرافق الأكاديمية والتدريبية بما في ذلك أجهزة المحاكاة والمختبرات وتعرّفوا على البيئة التعليمية والتطبيقية التي توفرها الأكاديمية.

وتشمل مجالات التعاون التي نصّت عليها المذكرة تطوير البرامج الأكاديمية من النقل البحري والهندسة البحرية والأعمال البحرية والخدمات اللوجستية البحرية وإدارة سلاسل الإمداد، والتعاون في مجالات البحث والتطوير والتبادل الأكاديمي لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.

وقال الزعابي: تعكس المذكرة التزامنا بتعزيز التعاون الدولي مع مؤسسات تعليمية بحرية مرموقة بما يدعم تطوير التعليم والتدريب والبحث البحري ويسهم في إعداد كوادر مهنية مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات القطاع البحري على المستوى العالمي.

من جانبه أكد اللواء البحري فرانسيس ماكدونالد، أن المذكرة تشكّل إطارًا منظمًا لتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي وتبادل الخبرات وتوفير فرص تعليمية وتدريبية تدعم تطوير الطلبة والبرامج الأكاديمية.