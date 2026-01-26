"دبي للثقافة" تطلق معرضا بيئيا فوتوغرافيا في محمية المرموم الصحراوية

دبي في 26 يناير /وام/أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي، عن تنظيم معرض المرموم حياة البرية بالتعاون مع علي خليفة بن ثالث الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وذلك من 30 يناير الجاري وحتى 8 فبراير المقبل.

ويهدف المعرض الذي يعد الأول من نوعه إلى تسليط الضوء على محمية المرموم الصحراوية بوصفها نظاما بيئيا حيا وإبراز جمالياتها وما تتميز به من عناصر طبيعية تشكل جزءا أساسيا من البيئة والثقافة المحلية في انسجام مع التزامات دبي للثقافة الرامية إلى تعزيز مفاهيم الاستدامة وحفظ التراث الثقافي المادي وغير المادي ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية.

ويضم المعرض الذي تستضيفه محمية المرموم الصحراوية أكبر محمية طبيعية غير مسورة في دولة الإمارات 24 صورة فوتوغرافية بعدسة علي خليفة بن ثالث توثق ملامح الحياة البرية وتفاصيل التنوع البيئي في المنطقة بما يتيح للجمهور التعرف إلى الحيوانات والثدييات والغزلان والطيور البرية والبحرية المهاجرة التي تتخذ من المحمية موطنا آمنا.

وأكدت شيماء راشد السويدي المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في دبي للثقافة، أن المعرض يعكس حرص الهيئة على دعم المواهب المحلية وإبراز إمكانيات محمية المرموم الصحراوية بوصفها حاضنة بيئية ووجهة سياحية مرموقة، مشيرة إلى أن التصوير الفوتوغرافي يشكل أداة توثيقية وإبداعية تسهم في تعزيز الوعي بالاستدامة وحماية التراث الطبيعي.

وأوضح علي خليفة بن ثالث أن المعرض يقدم تجربة بصرية توثق لحظات غير مرئية من التفاعل بين الكائنات الحية وبيئتها مؤكدا اعتزازه بالتعاون مع دبي للثقافة في مبادرة تسهم في تعزيز الوعي بأهمية حماية النظم البيئية المحلية.

ويتميز المعرض بإتاحة زيارته باستخدام السيارات الخاصة ضمن تجربة ثقافية مبتكرة تعتمد على هياكل مستلهمة من طبيعة الصحراء وتعمل بالطاقة الشمسية ومزودة برمز الاستجابة السريعة لعرض المعلومات البيئية للزوار.