"سباق الوقاية من السرطان 2026" يسعى لدخول موسوعة "غينيس" بأكبر عدد جنسيات مشاركة

أبوظبي في 26 يناير/ وام/ يسعى سباق «الوقاية من السرطان 2026»، الذي يقام برعاية كليفلاند كلينك أبوظبي وتنظيم مجموعة "بلان بي"، إلى تسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من الجنسيات المشاركة في سباق للتوعية بالسرطان، وذلك خلال نسخة أبوظبي المقررة في الأول من فبراير 2026.

ومن المنتظر إقامة السباق في جزيرة الحديريات بأبوظبي مطلع فبراير، وفي دبي فيستيفال سيتي بتاريخ 7 فبراير، بمشاركة العدائين والعائلات وأفراد المجتمع من مختلف الثقافات والجنسيات، في رسالة موحدة لدعم مرضى السرطان وتعزيز الوعي، وسط دعم من مجلس أبوظبي الرياضي ومجلس دبي الرياضي.

ويأتي تنظيم السباق في وقت تواصل فيه دولة الإمارات جهودها لتوسيع نطاق برامج الكشف المبكر والفحوصات الوقائية، بما يعزز فرص العلاج ويرفع معدلات النجاة، حيث يسلط الحدث الضوء على أهمية نمط الحياة الصحي ودور الفحوصات الدورية في الوقاية والكشف المبكر.

وقال الدكتور هارميك سينغ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "بلان بي، إن السباق يقام سنوياً لتعزيز الوعي الصحي وتشجيع المجتمع على الفحص المبكر، بما يسهم في إنقاذ الأرواح، مشيراً إلى أن نسخة هذا العام تمنح المشاركين فرصة صناعة التاريخ عبر محاولة تحطيم رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس.

وتم الاعلان عن فُتح باب التسجيل في أبوظبي ودبي عبر المنصة الإلكترونية، مع توفر عدد محدود من الأماكن، برسوم 50 درهماً للأطفال و75 درهماً للبالغين، على أن يكون الموعد النهائي قبل أربعة أيام من يوم السباق.

ويقدم السباق جوائز نقدية وميداليات لفئتي 10 كيلومترات و5 كيلومترات (ذكور وإناث)، حيث تبلغ جوائز سباق 10 كيلومترات 2,000 درهم للمركز الأول و1,500 درهم للثاني و1,000 درهم للثالث، فيما تبلغ جوائز سباق 5 كيلومترات 1,500 درهم للأول و1,000 درهم للثاني و750 درهماً للثالث.

ويمثل السباق منصة مجتمعية شاملة تتجاوز المنافسة الرياضية، إذ يوفر أجنحة للتوعية الصحية، وأنشطة عائلية، ولقاءات مباشرة مع المختصين الطبيين، لتعزيز رسالة الوقاية والكشف المبكر كوسيلة أساسية لإنقاذ الحياة.