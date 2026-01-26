14.2 مليون رحلة لمنظومة النقل العام في عجمان خلال 2025

عجمان في 26 يناير/ وام/ سجلت منظومة النقل العام في عجمان أكثر من 14,225,167 رحلة خلال عام 2025، بنمو بلغ 7.23% مقارنة بعام 2024، .

وأوضحت الهيئة أنّ هذا النمو جاء نتيجة حزمة من الإجراءات التشغيلية والتوسعية.

وقال سعادة عمر محمد لوتاه، مدير عام هيئة النقل في عجمان، إن النتائج المسجلة خلال عام 2025 تعكس نجاح توجهات الهيئة في تطوير منظومة نقل متكاملة تلبي احتياجات المجتمع، وتسهم في دعم مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة في الإمارة.

وأشار إلى أن عدد رحلات حافلات النقل العام شهد نمواً لافتاً، حيث بلغ 213,204 رحلات، بنمو 67.42% مقارنة بعام 2024، ما يعكس الإقبال المتزايد على استخدام الحافلات كخيار تنقل آمن وموثوق .

وأوضح أنّ عدد رحلات النقل البحري بلغ 5,887 رحلة خلال عام 2025، ضمن جهود الهيئة المستمرة للحفاظ على استدامة هذا النمط من النقل وتطويره بما يخدم احتياجات المستخدمين.

وسجلت مركبات الأجرة نمواً ملحوظاً في عدد الرحلات، حيث بلغت 14,006,076 رحلة، بنمو قدره 6.6% مقارنة بعام 2024، ما يعكس كفاءة التشغيل وتحسن مستوى الخدمة المقدمة عبر هذا القطاع الحيوي.