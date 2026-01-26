ولي عهد الفجيرة يستقبل وزيرة التربية والتعليم ويطلع على مستجدات المنظومة التعليمية

الفجيرة في 26 يناير/ وام/ استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر مستجدات المنظومة التعليمية الوطنية على صعيد مُخرجات التعليم والبيئة التربوية، إلى جانب مناقشة الخطط والجهود التي تنفذها الوزارة لتمكين الأجيال المقبلة من أدوات المعرفة والتعليم التنافسي، ورؤيتها في ترسيخ الهوية الوطنية لديهم، بما يسهم في الارتقاء بقطاع التعليم على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة أهمية تطوير منظومة التعليم بما يواكب تطلعات الدولة ورؤيتها المستقبلية، مشيرًا إلى دور التعليم المحوري في إعداد أجيال واعية وقادرة على المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.

كما أشار سموه إلى توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للعملية التعليمية في الإمارة، وتوفير المُمكّنات اللازمة للارتقاء بها وبمخرجاتها، بما يضمن مواكبة توجّهات الدولة ورؤيتها المستدامة في هذا القطاع المحوري.

كما تناول اللقاء رؤية وزارة التربية والتعليم في ترسيخ الهوية الوطنية لدى الطلبة، وبناء أجيال معتزة بهويتها وقيمها الأصيلة، وتعزيز الانتماء الوطني في البيئة التعليمية.

من جانبها، أعربت معالي سارة بنت يوسف الأميري عن شكرها وتقديرها لسمو ولي عهد الفجيرة على اهتمامه ومتابعته المستمرة لقطاع التعليم، ودعمه للجهود الرامية إلى تطوير مخرجاته وتعزيز جودة العملية التعليمية.

حضر اللقاء سعادة محمد حمزة القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.