مهرجان سلطان بن زايد للقدرة يختتم فعالياته بتتويج الفائزين

أبوظبي في 26 يناير/وام/ اختتمت اليوم، فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، للقدرة في قرية بوذيب العالمية للقدرة في منطقة الختم، لمسافة 160 كلم.

وتوج الفائزين معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، بحضور سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

كما حضر مراسم التتويج سعادة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وأحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومحمد الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة.

وحصد الفارس فرانسيسكو بالبيردي على صهوة الجواد "هارون العزيز" لإسطبلات العاصفة، لقب سباق كأس سلطان بن زايد للقدرة لمسافة 160 كلم المصنف دولياً بنجمتين.

وحقق بالبيردي لقب السباق الذي أقيم على مدار يومين، بعد أن قطع المسافة بزمن قدره 6:42:04 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 23.88 كلم/ساعة، وجاءت ثانية الفارسة دون باستيل على صهوة "برجاس " لإسطبلات الريف العجبان، مسجلة 6:42:52 ساعة، وثالثاً الفارس أحمد عبد القادر الهاشمي على صهوة "شيرلوك"، وهو أيضاً لإسطبلات الريف العجبان، بزمن قدره 6:53:32 ساعة.

وفاز الفارس يوسف الحمادي بالمركز الأول على صهوة "جيه إم جلماريا" لإسطبلات الميناء، وفق بروتوكول قرية بوذيب، محققاً 335.5 نقطة، وحققت المركز الثاني الفارسة إيستي رازميني على صهوة "إس دبليو جاليفور" لإسطبلات الإمارات، مسجلة 318.9 نقطة، وثالثاً إبراهيم محمد حسن الحمادي على صهوة "بوليو بيلي" لإسطبلات العاصفة، برصيد 316.4 نقطة.