جلفود 2026/ "جي أم جي" توسع خدمات التوزيع في 16 سوقاً جديدة خلال 2026

دبي في 26 يناير/ وام/ قال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جي أم جي" للأغذية، إن الشركة تعتزم توسيع خدمات التوزيع في 16 سوقاً جديدة خلال عام 2026.

وأكد باقر في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال فعاليات اليوم الأول من معرض جلفود 2026، أن المعرض يشكل نقطة ارتكاز أساسية لإستراتيجية النمو العالمي للشركة.

وأوضح أن "جي أم جي" تعد من الشركات الحاضرة في قطاع الأغذية منذ عام 1977، مشيراً إلى أن الشركة أعادت صياغة استراتيجيتها بشكل جذري منذ عام 2021، تماشياً مع توجهات دولة الإمارات في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وهو ما شكل نقطة تحول في مسار توسعها الصناعي والتجاري.

ولفت إلى أن الشركة قامت، في إطار هذه الإستراتيجية، بافتتاح 6 مصانع غذائية في دبي، أسهمت في دعم قدراتها الإنتاجية والتصديرية، منوها إلى أن منتجات "جي أم جي" باتت اليوم متواجدة في أكثر من 28 دولة حول العالم، ونسعى للاستفادة من المكانة العالمية التي يتمتع بها معرض "جلفود" كمنصة تجمع صناع القرار وكبرى الشركات العالمية في قطاع الأغذية.

وأضاف أن جلفود يمثل بوابة حقيقية للوصول إلى الأسواق الدولية، حيث يشارك فيه عارضون وزوار من مختلف دول العالم، وهو ما أتاح لنا بناء شراكات نوعية وتوسيع شبكة التوزيع عالمياً، مؤكداً حرص الشركة على مشاركتها في المعرض منذ بداياته.

وأشار باقر إلى أن "جي أم جي" ركزت خلال السنوات الأخيرة على تكامل سلسلة القيمة من خلال الاستثمار في التصنيع، وتعزيز قدرات التوزيع، والتوسع في قطاع التجزئة، موضحاً أن الشركة استحوذت خلال عامي 2021 و2022 على عدد من العلامات البارزة في قطاع التجزئة بما يسهم في إيصال منتجاتها بشكل مباشر إلى المستهلك النهائي.

وتطرق إلى الشراكات الإستراتيجية التي أعلنتها الشركة خلال "جلفود"، حيث قال إن "جي أم جي" وقّعت اتفاقيات مع شركات أميركية كبرى في قطاع اللحوم، من بينها مجموعة راستيلي الأمريكية، كما باتت الموزع الرئيس لمنتجات شركة لحوم الأنجوس المعتمدة.

وقال محمد باقر، إن رؤية الشركة "من المزرعة إلى المائدة" تتمحور حول بناء منظومة متكاملة تُمكّننا من تحقيق المزيد من الابتكارات بسرعة أكبر، والتوسع بذكاء، وتقديم خدمة أفضل للمستهلكين، ومع توقع وصول سوق السلع الاستهلاكية في المنطقة إلى 650 مليار دولار بحلول عام 2030، فإننا نعمل على تلبية هذا الطلب من خلال تعزيز قدراتنا في مجالات التصنيع، وتطوير العلامات التجارية، والتوزيع، والتجزئة، مع إنشاء منصة غذائية متكاملة توفر خيارات متنوعة وجودة عالية وسهولة في الاستخدام، مما يُمكّن شركاءنا والأسواق التي نخدمها من تحقيق نمو طويل الأجل.