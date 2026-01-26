اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة يعلن أجندة بطولات موسم 2026

أبوظبي في 26 يناير/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة أجندة بطولاته للموسم الرياضي 2026، التي تتضمن تنظيم واستضافة أكثر من 30 بطولة محلية وعالمية في رياضتي الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، في موسم يشكّل محطة استراتيجية ضمن مسار تطوير البطولات، وتعزيز جودة المنافسات، وترسيخ الاستدامة الفنية والتنظيمية.

وتشمل الأجندة مجموعة من البطولات الكبرى، وفي مقدمتها النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، وبطولة العالم للجوجيتسو للشباب، وجولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، إلى جانب البطولات المحلية المعتمدة التي تشكّل الركيزة الأساسية لبناء الأبطال، واكتشاف وصقل المواهب.

وتزخر أجندة رياضة الجوجيتسو لعام 2026 بمحطات محلية بارزة تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسين وتعزيز مشاركة مختلف الفئات العمرية. وتبدأ البطولات المحلية في شهر يناير بتنظيم كأس أم الإمارات للجوجيتسو، وتتواصل المنافسات المحلية في شهر فبراير مع تنظيم دورة ند الشبا الرمضانية، بينما يشهد شهر مارس انطلاق الجولة الأولى من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو.

وفي شهر مايو، تُقام بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، إلى جانب جولة أبوظبي جراند سلام.

وتكتسب النسخة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو أهمية بارزة ضمن أجندة موسم 2026، بعد النجاحات التي حققتها في نسختيها السابقتين. وتقام منافساتها عبر ثماني جولات على مدار العام، بواقع خمس جولات لمنافسات البدلة وثلاث جولات لمنافسات بدون البدلة، بما يعزز جاهزية اللاعبين، ويدعم تطوير الأندية، ويسهم في اكتشاف المواهب وإعدادها للمشاركة في البطولات القارية والعالمية.

وتتصدّر النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو أبرز أحداث أجندة موسم 2026، حيث تُقام في شهر نوفمبر، بمشاركة أبرز لاعبي الجوجيتسو من مختلف دول العالم.

وتستضيف أبوظبي بطولة العالم للجوجيتسو للشباب عام 2026. حيث تشهد الفعالية مشاركة نخبة لاعبي ولاعبات الجوجيتسو من فئة الشباب من مختلف دول العالم، وتمثل محطة دولية مهمة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للجوجيتسو (JJIF)، إذ تسهم في صقل المواهب الواعدة، وتعزيز التبادل الثقافي والرياضي بين الدول، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة لاستضافة كبرى البطولات الدولية.

وتحظى بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) بمكانة مهمة ضمن أجندة فعاليات موسم 2026، نظرًا لدورها في تعزيز التنافسية على المستويات كافة، وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين لجمع النقاط والارتقاء في التصنيف العالمي المعتمد.

وتتضمن أجندة الموسم أيضا تنظيم عدد من بطولات الرابطة، من أبرزها بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو في شهر يناير، وبطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو في شهر يونيو، إلى جانب بطولة آسيا القارية لمحترفي الجوجيتسو في شهر سبتمبر، والتي تشكّل محطات رئيسية ضمن أجندة المنافسات المحلية والعالمية للرابطة التي تستضيفها دولة الإمارات.

وتواصل جولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو ترسيخ حضورها ضمن البطولات العالمية، حيث تستضيف العاصمة أبوظبي الجولة الأخيرة من السلسلة السنوية خلال شهر مايو، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الجوجيتسو العالميين وعدد من اللاعبين المصنّفين على الساحة الدولية.

وعلى صعيد رياضة الفنون القتالية المختلطة، تتضمن أجندة موسم 2026 تنظيم خمس جولات من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، التي تُقام على مدار أشهر يناير، وفبراير، وأبريل، وأغسطس، وديسمبر، وتهدف إلى تطوير قاعدة اللاعبين، ودعم الفئات السنية، وتوفير مسار تنافسي متكامل يمهّد الطريق نحو الاحتراف.

وتعكس استضافة دولة الإمارات لبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للعام الخامس على التوالي في شهر أغسطس مكانتها الريادية على الساحة الدولية، في حدث عالمي مهم يجمع نخبة أبطال اللعبة من مختلف دول العالم.

وعلى صعيد المشاركات الخارجية، تتضمن أجندة 2026 مشاركة المنتخبات الوطنية في عدد من البطولات القارية والعالمية الكبرى، التي تشكّل محطات تنافسية رئيسية على الساحة الدولية. وتشمل هذه المشاركات دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية (AIMAG) في المملكة العربية السعودية، ودورة الألعاب الآسيوية في اليابان، ودورة الألعاب الشاطئية في الصين وبطولة العالم للجوجيتسو بفئاتها المختلفة.

وأكد سعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة ، أن أجندة موسم 2026 تعكس رؤية الاتحاد طويلة المدى لتطوير رياضتي الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وقال: "ننظر إلى أجندة 2026 باعتبارها محطة استراتيجية جديدة في مسيرة الارتقاء بمنظومة رياضتي الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في الدولة، حيث حرصنا على وضع أجندة متوازنة تجمع بين البطولات المحلية التي تشكّل قاعدة لصناعة الأبطال، والمشاركات الخارجية التي تستهدف مواصلة رحلة الإنجازات واعتلاء منصات التتويج، إلى جانب استضافة البطولات العالمية التي ترسّخ مكانة الدولة كمركز عالمي لاستضافة أهم البطولات.

وأضاف: "استضافة بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للعام الخامس على التوالي تمثّل تتويجًا لجهودنا في مجال التنظيم، وتؤكد ثقة الاتحاد الدولي بقدراتنا، فيما تواصل بطولات الجوجيتسو المحلية والعالمية أداء دورها في اكتشاف المواهب وصقلها، وبناء أجيال قادرة على المنافسة ورفع علم الإمارات في مختلف المحافل. كما تعكس استضافة بطولة العالم للشباب للجوجيتسو في الدولة رؤيتنا طويلة المدى في الاستثمار في الفئات العمرية، وترسيخ أبوظبي منصة عالمية لتطوير أبطال المستقبل. هذه البطولة لا تقتصر على التنافس، بل تمثل مساحة لتبادل الخبرات وبناء جسور رياضية دولية، بما يسهم في إعداد جيل يمتلك المهارة والثقة لتمثيل الإمارات بأفضل صورة على الساحة العالمية".