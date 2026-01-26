إيطاليا تشارك في جلف فود بأكثر من 300 شركة

دبي في 26 يناير/ وام/ أكد ماتيو زوباس رئيس الوكالة التجارية الإيطالية أن مشاركة إيطاليا في معرض «جلف فود 2026» تعكس التزامها بتعزيز حضور المطبخ الإيطالي الأصيل في منطقة الشرق الأوسط، من خلال جناح يضم أكثر من 300 شركة متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات.

وقال زوباس في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المعرض الذي انطلق اليوم في دبي إن الوكالة التجارية الإيطالية تركز خلال مشاركتها في المعرض على إبراز المطبخ الإيطالي كقوة ناعمة تجمع بين الجودة والقيمة والاستدامة وتسهم في بناء شراكات طويلة الأمد مع دولة الإمارات خاصة في قطاعات التجزئة والخدمات الغذائية.

وأضاف أن الجناح الإيطالي يستضيف أكثر من 40 درس طهي وورشة عمل متخصصة تهدف إلى تعريف الطهاة والمشترين وأصحاب المطاعم والموزعين بفلسفة المطبخ الإيطالي التي تقوم على المزج بين المكونات واحترام التقاليد ونقل الثقافة الغذائية من جيل إلى جيل.

وأشار إلى أن إدراج المطبخ الإيطالي ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو يؤكد مكانته العالمية باعتباره تعبيرا عن الهوية والثقافة وأسلوب الحياة وليس مجرد طعام أو منتج.

وأكد زوباس أن معرض جلف فود يشكل منصة إستراتيجية لتعزيز التعاون بين إيطاليا ودولة الإمارات في قطاع الأغذية ودعم انتشار المنتجات الإيطالية عالية الجودة في أسواق المنطقة.