200 شركة باكستانية تشارك في "جلفود 2026"

دبي في 26 يناير/ وام/ أكد أظهر حسين خوخار المدير العام لقطاع الأغذية والزراعة في هيئة تنمية التجارة الباكستانية /TDAP/ أن مشاركة باكستان في معرض جلف فود 2026 الذي انطلق اليوم في دبي، تعد الأكبر في تاريخها حيث تشارك نحو 200 شركة باكستانية من بينها 67 شركة ضمن منصة TDAP/ /الوطنية.

وقال خوخر في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن أكثر من 80 شركة باكستانية متخصصة في إنتاج وتصدير الأرز تشارك في المعرض لعرض الأرز البسمتي الباكستاني وأنواع أخرى يتم تصديرها إلى أكثر من 100 دولة ما يعكس الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الزراعي الباكستاني.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تعد شريكا تجاريا رئيسيا لباكستان حيث تستحوذ على نحو 40 % من الصادرات الباكستانية، منوها إلى وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الزراعة والتكامل الخلفي وزيادة القيمة المضافة وتطوير سلاسل الإمداد الغذائي.

وأوضح أن باكستان تركز حاليا على تحسين جودة المنتجات الزراعية وتعزيز الاستدامة وتطبيق أنظمة التتبع والشفافية بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الدولية خاصة في أوروبا والولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.

وأكد خوخر أن معرض جلف فود يشكل منصة إستراتيجية لتعزيز الشراكات الدولية واستعراض قدرات باكستان في قطاع الأغذية والزراعة ودعم حضور منتجاتها في الأسواق العالمية.