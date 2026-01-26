"ملتقى مرونة 2026" ينطلق غداً في أبوظبي

أبوظبي في 26 يناير/ وام/ تنطلق غداً فعاليات "ملتقى مرونة 2026" الذي ينظمه مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي على مدار يومين بمشاركة مختلف الجهات والشركات الحكومية في الإمارة ونخبة من القيادات والمتخصصين والخبراء المحليين والدوليين.

ويأتي تنظيم الملتقى ضمن جهود المركز لتعزيز جاهزية إمارة أبوظبي ورفع مستوى المرونة المؤسسية من خلال مناقشة أحدث الممارسات والتجارب الرائدة محلياً وعالمياً.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الأول الإعلان عن استضافة المركز للمنتدى العالمي لفهم المخاطر 2026 (UR26)، وتخريج الدفعتين الرابعة والخامسة من برنامج الخدمة البديلة.

وسيتم تكريم عدد من الجهات التي استكملت متطلبات الامتثال للمعيار الوطني لاستمرارية الأعمال، كما سيشهد اليوم الافتتاحي سلسلة من الجلسات الحوارية والعروض التخصصية التي تسلط الضوء على أفضل الممارسات في منظومة التعافي وأساليب استعادة الخدمات الحيوية بعد الانقطاعات.

وتتضمن فعاليات الملتقى أيضاً جلسات حوارية يشارك فيها متحدثون دوليون يقدمون خلالها رؤىً مبتكرة حول الاتجاهات العالمية في إدارة الأزمات وتطورات استمرارية الأعمال وأساليب الاستعداد للمخاطر المستقبلية، في إطار شراكات متنامية تعزز تبادل المعرفة والخبرات بين أبوظبي والجهات الدولية المتقدمة. إضافة إلى استعراض تجربة التطوع في مجال الطوارئ والأزمات والكوارث كإحدى الركائز الداعمة لرفع جاهزية المجتمع.

وأكد سعادة مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، أن تنظيم الملتقى يجسد التزام حكومة أبوظبي بتعزيز منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ورفع كفاءتها بما يواكب أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وقال : "يشكّل الملتقى منصة استراتيجية تجمع نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين محلياً ودولياً لتبادل المعرفة واستعراض التجارب الرائدة، وبحث سبل تطوير الجاهزية المؤسسية ورفع مستويات المرونة في مختلف القطاعات الحيوية بما يضمن استمرارية الخدمات وحماية المكتسبات التنموية".

وأضاف: "نواصل في أبوظبي العمل على تطوير منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ترتكز على الشراكات الفاعلة وتبادل الخبرات، وتبنّي الحلول المبتكرة والتقنيات المتقدمة بما يعزز قدرة الجهات على الاستجابة والتعافي بمرونة وكفاءة."

وتابع سعادته: "سيسهم الملتقى في ترسيخ ثقافة استشراف المخاطر والاستعداد للمستقبل، ودعم الابتكار في استمرارية الأعمال والتعافي بما يعزز مكانة إمارة أبوظبي كمركز إقليمي ودولي متقدم في فهم المخاطر وبناء منظومات مستدامة قادرة على التكيف مع مختلف التحديات".

ويختتم "ملتقى مرونة 2026" أعماله في 28 يناير الجاري بجلسات معمّقة تستعرض أحدث الاتجاهات في استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر إلى جانب مناقشة آليات تطوير منظومة الجاهزية المؤسسية في الإمارة.

وسيسهم الملتقى عبر ما سيقدمه من رؤى وتوصيات ومشاركة دولية في تعزيز قدرات الجهات الحكومية على تبنّي منهجيات أكثر قدرة على التكيف وتمكين أبوظبي من ترسيخ موقعها كمرجع إقليمي ودولي في فهم المخاطر وابتكار حلول فعّالة لضمان استدامة الخدمات الحيوية وحماية مكتسباتها في مختلف الظروف.