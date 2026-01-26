جائزة محمد بن راشد للغة العربية تطلق دورتها العاشرة خلال معرض "القاهرة للكتاب"

دبي في 26 يناير/ وام/ أعلنت جائزة محمد بن راشد للغة العربية خلال عن مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 عن إطلاق دورتها العاشرة تحت شعار "عشر دورات ليست مجرد رقم".

وتأتي مشاركة الجائزة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يستمر حتى 3 فبراير في إطار إستراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز حضور اللغة العربية في المحافل الثقافية والمعرفية الدولية ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير استخدامها في مجالات التعليم والبحث العلمي والإنتاج المعرفي.

وأوضح بلال البدور أمين عام جائزة محمد بن راشد للغة العربية أن باب الترشح للدورة العاشرة مفتوح حتى فبراير 2026 عبر المنصة الرقمية الرسمية للجائزة.

يذكر أن الجائزة استقبلت منذ إطلاقها أكثر من 17200 مشاركة وكرمت 90 فائزا من مختلف دول العالم.