أطفال الشارقة تختتم مهرجانها السنوي

الشارقة في 26 يناير/ وام /اختتمت "أطفال الشارقة" التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين أمس، مهرجانها السنوي بمشاركة أكثر من 900 من الأطفال المنتسبين والجمهور ضمن الفئة العمرية 6 إلى 12 عاماً في منتزه السيوح للعائلات .

ويهدف المهرجان إلى إبراز مواهب الأطفال في مختلف المسارات وتنمية مهاراتهم البدنية والفنية واللغوية من خلال باقة متكاملة من الورش التفاعلية والأنشطة الإبداعية في مجالات الفن والأدب والمسرح والرياضة والمهارات الحياتية، بالإضافة إلى تعريف الجمهور بالدور الذي تلعبه مؤسسة أطفال الشارقة في مجال خدمة الطفل وأهم الخدمات والبرامج المقدمة له.

وشهد المهرجان تنظيم مجموعة واسعة من الورش الابداعية والمبتكرة التي أظهرت مواهب الاطفال وقدراتهم في مختلف المسارات (مسار الآداب واللغات ومسار الفنون التشكيلية والمهارات الحياتية والمسار الرياضي إلى جانب مسار العروض المسرحية ) .

وخصص المهرجان ركناً خاصاً لمبادرة "خضّرها" التي سعت إلى تعزيز الوعي والسلوك المستدام لدى الأطفال وإبراز دور "أطفال الشارقة" كمؤسسة رائدة في التوعية والتمكين المجتمعي وشارك خلالها الأطفال في أنشطة زراعية وكتابة رسائل بيئية تحمل قيم الاستدامة والأمل وتشجع على حماية البيئة والموارد الطبيعية.